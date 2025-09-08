台企銀氣候財務揭露 績優

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台灣企銀蟬聯政大「TCFD報告書評鑑」績優銀行，由金管會主委彭金隆（右）頒獎予台灣企銀總經理李國忠。台灣企銀／提供
台灣企銀蟬聯政大「TCFD報告書評鑑」績優銀行，由金管會主委彭金隆（右）頒獎予台灣企銀總經理李國忠。台灣企銀／提供

台灣企銀（2834）氣候治理有成，再度榮獲「2025國立政治大學第二屆氣候相關財務揭露TCFD報告書評鑑」績優銀行殊榮，從38家本國銀行中脫穎而出，名列前25%績優銀行；且台灣企銀在今年8月底揭曉的「2025年亞太暨台灣永續行動獎」之「SDG13氣候行動」，分別以「中小企業淨零生態圈」及「ECO Finance數位金融生態圈」囊括兩項台灣永續行動獎銀獎，顯示台灣企銀在氣候變遷治理與推動永續金融上皆有卓越表現。

台灣企銀今年將氣候變遷、淨零減碳與自然相關議題結合，發布《台灣企銀2024氣候暨自然相關財務揭露報告書》，高度連結國際氣候變遷與生物多樣性相關自然議題，充分展現永續韌性及實踐永續發展的決心與行動力；不僅如此，台灣企銀更連續四年獲英國標準協會（BSI）氣候相關財務揭露模型成熟度「Level-5+：Excellence」最高等級認證。

近年來，台灣企銀積極與投融資對象展開淨零減碳溝通與議合，並推出多項綠色及支持低碳轉型的金融商品及服務，包括「綠色轉型、台企給力貸款」、「低碳化智慧化轉型發展貸款」、「綠色融資永續發展貸款」及「綠能永續專案貸款」等綠色及永續轉型專案貸款，有效發揮金融業的資金引導力，2024年辦理綠色融資及綠色產業放款餘額達新台幣1,855.34億元。

台灣企銀也提供融資、協助個人客戶改善及提升設備、購置綠建築之相關綠色專案貸款，2024年累積撥貸金額合計新台幣90億元。台灣企銀將持續落實中小企業專業銀行的社會責任，與全民一同邁向永續轉型新生活。

