獲利了結…銀行、券商掀賣債潮 8月賣超972億攀今年新高

據櫃買中心公布最新統計，8月台債交易顯示，大型券商、銀行開始獲利了結落袋為安，今年以來台債多頭，年初買進公債者，都有不錯的資本利得。

8月台債賣超冠軍為富邦證的395.6億元，其次是中信銀賣超203.7億元，第三名為凱基證的180.9億元，元大證以賣超125.6億元拿下第四，元富證賣超66.7億元排名第五。累計前五大賣超金額近千億元，達972.5億元，攀今年以來單月賣超新高。

上述在8月賣超的五大金融機構，有四家是金控旗下的銀行或券商，也一直都是台債交易的積極參與商，值得留意，中信銀在7月買超台債排名第一為89.3億元，但8月就反手賣超了203.7億元，財務操作快、狠、準。而根據中信金公布最新的8月獲利情況，旗下中信銀在8月獲利再創新高，中信銀8月單月稅後純益49.9億元。累計前八月稅後獲利371.7億元，年增17%。券商主管表示，今年來國內債市迎來大多頭行情，10年期主流公債殖利率一路下挫，年初殖利率還高掛在1.68％，8月降至1.37％，跌幅達30個基本點，台債資本利得豐厚。但市場陸續反應我國將增加舉債之利空因素，使大型券商和銀行先行，獲利了結出場觀望。

至於8月買債排名，第一名為元大銀的107.1億元，其次為兆豐票48.5億元，排名第三為玉山銀的48.3億元，華南銀以45.7億元排名第四，「台債貔貅」中華郵政買超40.1億元。