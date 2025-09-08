為鼓勵產業低碳轉型，達成2050淨零排放目標，政大企業永續管理研究中心5日舉辦第二屆氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑頒獎典禮，表揚各產業排名前25％的績優單位。國泰人壽、國泰世華、國泰產險再度蟬聯績優單位，國泰人壽的「零碳營運轉型」與「低碳投資配置」氣候雙軌策略獲肯定；國泰世華協助利害關係人推動低碳轉型、國泰產險推出多元永續保險商品等作為獲評審青睞，彰顯國泰在氣候風險揭露與永續行動上的領導地位。

國泰人壽接軌全球再生能源倡議「RE100」，承諾2030年達成全台所有營運據點100%使用再生能源，並於2050年達到淨零碳排。為實踐此核心目標，國壽開展「零碳營運轉型」與「低碳投資配置」氣候雙軌策略，將營運碳排減量率及綠電使用比例目標連結高管績效，強化治理力道；2024年國壽低碳投資金額達2,590億元，較2020年成長58%。為因應潛在的氣候風險，國壽將氣候因子融入既有的風險管理架構，特別訂定氣候風險質化胃納聲明，並對應設立敏感性產業限額管理；亦首創ESG風險審核流程，將永續經營因素納入投資決策，強化企業氣候韌性，用心守護來自保戶的每一份資金。

國泰世華銀行持續精進金融核心職能，協助各級利害關係人推動低碳轉型。2022年攜手全球最大環境揭露組織CDP（原「碳揭露計畫」），成為亞洲首家參與「CDP商業銀行環境揭露計畫」的金融機構，2024年更邀請150家企業參與CDP環境揭露評分，協助121家企業完成問卷，填答率遠高於全球平均。此外，國泰世華2024年更首創「永續績效連結薪轉」，當企業客戶達成約定的環境績效指標，旗下員工即享有如存款利率、轉帳與提款手續費、外幣、基金等多項金融優惠，透過共好機制，協助企業凝聚向心力，從上至下共同落實永續行動。

國泰產險積極響應國際趨勢，2023年導入內部碳定價機制，透過碳費制度與節電競賽，深化「排碳有價」的企業文化，形塑全員參與的減碳行動力，且至2024年全台已有13處辦公大樓100%使用綠電。作為首家獲得政府「碳標籤」與「減碳標籤」雙認證的產險業者，國泰產險亦將ESG議題納入商品，積極研發再生能源保險、農業保險及環境責任保險等永續保險商品，並結合損害防阻顧問服務，協助企業強化氣候韌性，落實「保險保障、損害防阻」的核心使命。