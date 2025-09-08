快訊

一銀推動 ESG 展現行動力

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
第一銀行首辦Live Podacst結合實體策展，第一銀行總經理周朝崇（中）與貴賓合影，左起為主持人阿Ken、第一銀行副總經理蔡淑慧、長榮交響樂團指揮莊文貞及健保署南區業務組組長林純美。第一銀行／提供
第一銀行長期致力於ESG，領先公股銀行推出ESG Podcast節目《一銀陪你聊「新」事》，近日首度在總行一樓展覽區進行實體策展，並於5日壓軸舉辦Live Podcast錄音活動；近兩周展期吸引大批行員與民眾參與，現場互動熱烈，Podcast結合策展的創新形式，展現第一銀行以多元內容推動永續理念的行動力。

Live Podcast特別場活動，由節目主持人阿Ken分別與長榮交響樂團指揮莊文貞及健保署南區業務組長林純美進行對談，從文化永續與醫療平權出發，分享企業參與社會的實質作為；莊文貞指出，第一銀行文教基金會自2006年起持續支持本土藝文，至今已近20年，長期深耕文化發展；林純美則提及，第一銀行及第一銀行文教基金會捐贈牙科設備予嘉義東石與番路衛生所，補足偏鄉資源缺口，具體實踐對無醫郷的協助。

本次策展以「永續未來」為主軸，彙集多期節目精彩內容，涵蓋綠色金融、社會共融、數位轉型與地方創生等議題，透過視覺化圖文與影音花絮，呈現節目來賓在不同領域推動永續的行動故事，現場還設置「永續行動小卡」與拍照打卡牆，吸引行員及民眾駐足寫下最關心的永續話題，現場氣氛熱絡，凝聚具參與感與行動力的策展能量。

《一銀陪你聊「新」事》自2023年上線以來，已推出36集節目，下載數逾22萬次，探討議題橫跨氣候變遷、經濟成長、社會平權及貧富差距等，透過Podcast結合策展，讓永續理念更貼近民眾生活，強化社會參與與知識傳播的深度，提升永續意識，未來將持續以數位內容與多元溝通形式，實踐「永續金融，第一品牌」目標，與社會大眾攜手邁向永續未來。

