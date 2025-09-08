快訊

中信銀奪財管六獎項

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
中信銀今年囊括國際指標性財經媒體《The Asset》（財資）雜誌六項大獎，由中國信託銀行香港分行資本市場部部長、副總陳家裕（左起）、香港分行金融商品行銷部部長、副總麥芷珊、境外私人銀行事業處處長、資深副總陳怡達代表受獎。主辦單位／提供
中國信託銀行以客戶體驗為核心，推出具國際水準之創新金融商品服務，同時也持續深耕高資產與超高資產客戶服務，積極拓展財富管理業務，今年囊括國際指標性財經媒體《The Asset》（財資）雜誌主辦之「The Asset Triple A Private Capital Awards 2025」六大獎。

特別的是，中國信託銀行資本市場類別業務表現亮眼，除了連續六年榮獲「台灣最佳投資方案提供銀行」，也奪下「台灣最佳股權方案提供銀行」等四大獎項，為資本市場類別中唯一獲獎之台灣金融機構。私人銀行業務更獲主辦單位肯定，拿下「台灣最佳私人銀行」大獎。

主辦單位表示，中國信託銀行於資本市場業務推出創新且多元的服務深受評審青睞，同時囊括外匯、利率、商品及股權四大類獎。如中國信託銀行作為首家在海外市場（香港）發行股權連結債券（ELN）的台灣銀行，透過國際發行平台「歐洲中期票據發行計畫」（EMTN）提升效率並拓展全球投資人基礎，以精準模型與報價提供具競爭力價格及完善風險管理，首度獲得「台灣最佳股權方案提供銀行」。

另一方面，中國信託銀行為台灣唯一能提供商品類衍生性產品的銀行，2024年成功協助客戶進行長期布蘭特原油交換交易與黃金數位選擇權交易。提供「東京隔夜平均利率」（TONA Rate）為基準的日圓利率交換（IRS）產品，幫助日本境內客戶在浮動利率環境中穩定資金成本。

此外，中信銀於全球設有11個交易室，上海分行於今年獲中國外匯交易中心（CFETS）核准為人民幣遠期與掉期嘗試做市商，進一步鞏固在大中華區的市場地位與產品深度。中國信託銀行憑藉創新實力獲得「台灣最佳利率方案提供銀行」、「台灣最佳商品方案提供銀行」以及「台灣最佳外匯方案提供銀行」等獎項。

2012年中信銀於香港、新加坡提供私人銀行服務，2020年以虛擬家族辦公室概念推出家族財富治理服務，今年正式推出升級版「家族辦公室服務」，截至今年6月底，中國信託銀行私人銀行已服務超過2,300位高資產客戶，管理資產規模突破新台幣2,400億元。中信銀為首批核准進駐亞洲資產管理中心高雄專區之金融業者，目前已有逾十組客戶申請家族辦公室服務，管理資產規模突破新台幣100億元。

展望未來，中信銀將持續協助企業客戶布局國際，亦藉由深耕私人銀行服務，助力台灣立足國際金融舞台。

