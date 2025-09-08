快訊

政大辦氣候財務評鑑

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
第二屆氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑頒獎典禮5日舉行，金管會主委彭金隆（左三起）、政大校長李蔡彥、環境部長彭啓明、政大企業永續管理研究中心氣候相關財務揭露評鑑執行長許永明等出席。記者胡經周／攝影
政治大學企業永續管理研究中心，5日舉辦第二屆本國銀行與保險業氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑頒獎典禮暨研討會，金管會主委彭金隆及環境部長彭啓明皆出席。政大企業永續管理研究中心評鑑執行長許永明表示，本屆受評機構普遍分數進步，又以銀行業進步幅度最大且最具統計顯著性。

政大企業永續管理研究中心自2023年辦理第一屆本國銀行與保險業TCFD報告書評鑑。今年完成第二屆評鑑，受評機構包括本國銀行38家、保險業44家；區分銀行、壽險、產險業，表揚排名前25％績優單位；另外，也特別頒發進步卓越獎，以鼓勵在TCFD報告書評鑑成績有卓越進步的業者。

頒獎典禮邀請政治大學校長李蔡彥、彭金隆、彭啟明與會，頒獎給績優銀行與產壽險代表。李蔡彥致詞時表示，評鑑是希望藉由公開檢視供各界參考並一起做好永續工作，金融業可以透過資金引導每家公司推動永續發展進程。

彭金隆指出，金管會在接軌國際標準部分已預告上市櫃公司及金融業年報準則必須新增永續相關財務資訊專章，要求企業逐步接軌IFRS S1和S2，其中S2就是承襲TCFD架構，金管會對金融業在永續工作的努力都會全力支持，也希望中心能繼續為永續金融盡一份力，協助大家做好轉型。

彭啟明提到，近期嘉義光電板事件正是企業未把極端氣候的財務成本估算清楚，若把TCFD列入即可清楚面對天災的成本，可見TCFD對企業經營很重要。

許永明說明本屆評鑑發現，他指出，評鑑的三個目的，包括促進金融機構更重視氣候相關風險與機會；減少資訊不對稱；優選評鑑績優機構發揮標竿典範效果，他認為目前第二及第三項目的，皆有達到。

許永明總結今年評鑑整體遵循績效提升，銀行業進步最多（具統計顯著性）代表進度幅度夠大、壽險業次之（多具統計顯著性）、產險業再次之（多不具統計顯著性），意即分數雖有增加但幅度不大，有更多努力空間。更詳細內容預計於12月舉辦第二屆TCFD年鑑發表暨研討會。策勵未來，他期許業者求有（參考為揭露細項）也要求好（參考IFRS S2），好的遵循績效包括內容完整、按序呈現及容易瞭解。

