火車頭壽險變拖油瓶？金融三業前七月賺4866億元 寫最慘紀錄

金管會公布2025年7月金融三業（銀行、證期投信、保險業）稅前盈餘1,085億元，較上月高峰回落，月減25%，累計前七月僅賺4,866億元寫至少近五年同期最差紀錄，年減36.7%。保險業獲利欲振乏力，仍是金融業整體衰退的元凶。

6月壽險業在金管會政策紅利挹注下「起死回生」，一舉大賺652億元，推升金融三業單月獲利1,453億元寫史上同期新高。但此盛況僅維持一個月，7月政策紅利退場，壽險業投資收益又銳減，單月獲利僅剩6月三成，瞬間由火車頭變成拖油瓶。

以三大業別表現來看，銀行業7月獲利月增12.6%最為亮眼，證期投信業也月增9%，唯獨保險業月減67%，直接壓縮整體金融三業表現。

金控主管說，8月股、債、匯市均走順風，加上現金股息入帳高峰，壽險業獲利可望回穩，市場更進一步冀望9月美國聯準會啟動降息的利多。

降息將可降低美元資金成本，擴大利差空間，有助銀行淨利差與淨利息收入進一步成長；資本市場熱絡則可帶動銀行手續費收入、券商經紀與自營收益、壽險業也藉此可擴大資本利得空間，均有助推升獲利。

金管會公布金融業2025年7月及前七月獲利狀況。7月金融業賺1,085億元是今年單月次高，僅次於6月金管會政策紅利挹注的1,453億元，又以壽險業從上月大賺652億元巔峰滑落，拖累獲利。

金融三業前七月稅前盈餘4,866億元是至少近五年同期最差，年減36.7%，僅銀行業獲利逆勢成長，證期投信和保險業仍陷衰退。

銀行業前七月賺進3,699億元改寫史上同期新高，年增3.5%，主要受惠利息和手續費收入擴張、呆帳提存壓力減輕。銀行局主秘張嘉魁說，本國銀行前七月賺3,532億元，年增247億元成功抵銷了郵儲獲利年減156億元的缺口。

相較之下，受台股量能交投不如去年，券商自營收入年減36%，使券商前七月獲利年減近三成，拖累整體券商期貨投信業合計前七月稅前盈餘僅742.8億元，年減20%。

保險業雖在6月短暫扭轉頹勢，但累計前七月獲利僅232億元，產險貢獻192億元，合計僅424億元，年減幅雖從逾九成收斂至86.7%，仍顯示投資收益尚未完全復甦。

法人示警，2024年是金融業獲利破兆元高基期，今年全年獲利恐難避免衰退，2025年金融業的關鍵考驗將是如何在政策紅利退場後，憑藉本業實力撐起獲利表現。