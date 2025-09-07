金融三業前7月稅前盈餘年減逾3成 僅銀行業寫同期新高

金管會公布金融三業前7月稅前淨利新台幣4866.17億元，受到投資獲利減少、匯率衝擊，呈現年減36.75%。其中，金融三業僅銀行業前7月獲利呈現年增，金管會說明，主要是因利息與手續費淨收益增加所致，因此獲利續創歷年同期新高。

美國總統川普今年1月上任，牽動金融市場變化加劇，加上對等關稅政策，以及新台幣第2季強烈走升，壽險業也受到匯損衝擊，影響金融三業今年前7月獲利表現。

金管會揭露金融三業稅前淨利，統計範圍涵蓋銀行業、保險業與證券期貨投信業。其中，銀行業包括本國銀行、在台外銀、在台陸銀、信用合作社、票券金融公司及儲匯，保險業包括壽險業及產險業。

銀行業今年前7月稅前盈餘為3699.4億元，續創歷年同期新高，年增125億元或3.5%。金管會銀行局主秘張嘉魁表示，其中，本國銀行前7月獲利3531.9億元，同樣寫下歷年同期新高，年增246.8億元或7.5%，主要受惠利息與手續費淨收益增加，呆帳減少，但金融市場影響投資跟其他淨收益減少，也抵銷部分增幅。

其中，儲匯前7月仍呈虧損99.7億元，不過虧損幅度已經較上半年有所減少，張嘉魁指出，主要受到匯率影響，外幣兌換損益由盈轉虧所致。

保險業前7月獲利僅424億元，壽險業前7月稅前淨利232億元、年減92.3%，金管會保險局副局長蔡火炎表示，承保利益雖有增加，但同期財務投資利益大減5917億元，業務費用增加47億元，因此呈現年減。產險業前7月獲利192億元，小幅年增6.1%，主要由業務承保利益增加帶動。

證券、期貨與投信業今年1到7月合計稅前淨利742.77億元，年減190.92億元或衰退20.45%，其中，證券業呈現年減27.8%，期貨業跟投信業則分別年增5.5%與9.2%。

金管會證期局副局長黃厚銘解釋，由於今年股市成交值相較去年下滑，衝擊券商經紀、自營與承銷業務表現，證券業前7月稅前淨利年減206.51億元。期貨商則因自營操作績效佳，投信業受惠資產管理規模增加，帶動累計獲利呈現年增。