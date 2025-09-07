台灣人壽永續再進化 台灣阿龍擔當永續MVP

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中信兄弟與日本讀賣巨人聯名主題日，台灣人壽莊中慶總經理（左三）與中央再保險公司戴錦銓董事長（右三）連袂開球。中信兄弟／提供
台灣阿龍助攻永續HOMERUN！中信金控（2891）子公司台灣人壽攜手中信兄弟棒球隊永續再進化，6日主題日賽事號召球迷減塑愛地球，更在臺中洲際棒球場打造限定版台灣阿龍永續垃圾桶，阿龍亦化身永續應援隊長，和民眾同樂「尋龍任務」看棒球挺永續，一起成為永續MVP！

台灣人壽冠名《新風 x 進化》中信兄弟與日本讀賣巨人聯名主題日，總經理莊中慶與中央再保險公司董事長戴錦銓連袂登板開球，台中市運動局游志祥局長、台灣人壽獨立董事周冠男、董事許東敏亦到場力挺永續，總經理莊中慶表示，永續不僅是國家或企業的責任，更是全民必須熱血參與的行動，台灣人壽與母集團中信金控長期支持運動產業，期望無論是職場或球場，永續都能成為大家生活日常，球迷、男女老少皆是永續巨人。

臺中洲際棒球場與臺中市政府日前推出「一杯逆轉擊出永續循環力」活動，鼓勵自備環保杯；台灣人壽接棒傳遞永續力，於臺中洲際棒球場設置70個限定版台灣阿龍永續垃圾桶，以9款造型、繽紛色彩與醒目標示，引導大家落實垃圾分類及回收，還發起「尋龍任務」抽中信兄弟球星簽名球；民眾穿梭球場上演尋「龍」記，有小小球迷一眼認出台灣阿龍，興奮跟著阿龍垃圾桶落實分類，也有球迷們大方秀出隨身攜帶的保溫杯、餐具，環保永續觀念在互動遊戲中扎根，阿龍垃圾桶成為洲際棒球場最永續、最潮的打卡熱點。

「地球我的家、永續靠大家」！台灣阿龍化身永續應援隊長，和球迷一起回收減塑愛地球，「尋龍任務」活動將持續至9 月 23 日，只要完成三步驟—找桶（尋找場內阿龍垃圾桶）、拍照（拍下阿龍垃圾桶）、抽好禮（上傳至「台灣人壽讚」FB粉絲團），就有機會獲得中信兄弟球星簽名球，邀請球迷加入永續地球國家隊！

活動詳情可上「台灣人壽讚」FB粉絲團https://www.facebook.com/IlikeTWlife

