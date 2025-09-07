富邦人壽續推業務員AQC認證 人數年成長51%

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦人壽以趣味互動遊戲凝聚誠信經營理念，近九成五同仁踴躍參與。富邦人壽／提供
富邦人壽致力公平待客，為激勵業務同仁重視客戶服務品質，設置「AQC認證機制」（Agency Quality Club），業務同仁須達成多項高標準的評核指標，才能脫穎而出取得富邦人壽精銳業務員的認可，不僅是業務同仁競逐的高標竿榮譽，更能藉此引領他們提供優質保險服務的重要依循。此外，為使誠信經營深植於全體富邦人壽同仁的工作環節，持續透過法遵教育，並推出有趣且具互動性的「法遵誠信紅不讓（Home Run）」宣導活動，透過棒球遊戲、講堂、短片等多元手法，凝聚企業核心價值。

AQC業品認證機制是富邦人壽給予業務同仁服務品質認可的最高榮譽，不僅要達成公司所設定的總年度業績、件數等高績效指標，更需要維持第13個月保單繼續率九成以上、契約撤銷率5%以下等高服務品質評比，且無任何業務品質懲處記錄，方可確保業務員提供的商品符合客戶所需，且服務過程誠實告知客戶重要內容及相關風險，評比條件十分嚴格。2025年共計1,172人獲得此認證，約有6.5%富邦人壽業務員脫穎而出，並且相較去年成長率達51%，其中累積超過10年以上的資深AQC會員高達149位，代表富邦人壽業務團隊服務品質更上層樓、更臻專業。

AQC不僅是表揚追求優質卓越的業務員、彰顯其工作價值的認證機制，符合認證的業務員可享有核保、保全及理賠等業務的專屬諮詢服務，其客戶也能享有更便捷的行政措施，例如符合特定條件之理賠案件優先處理等尊榮服務。

為持續推廣法令遵循及誠信理念，富邦人壽舉辦「法遵誠信紅不讓（Home Run）」系列活動凝聚全體同仁共識，透過趣味互動式棒球遊戲，提升員工對誠信經營理念認同感，參與率更高達近九成五；此外，也邀請律師以「誠信經營是風險也是契機」為題，舉辦實體及線上講堂，分享如何在工作中積極實踐、創造工作價值，另以情境式短影片，向所有同仁傳達以客為尊、誠信為本的業務理念。富邦人壽全面以多樣且創新的形式，從內部落實誠信經營意識，並持續向外推廣落實公平待客原則，提供客戶優質且友善的保險服務體驗。

