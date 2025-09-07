宏泰人壽開辦「紙本QR Code保單服務」 落實環境保護

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

手機、平板等智慧型手持裝置普及，使得人們留存重要文件的方式改變，檔案E化的接受度大幅提高，然而偏好紙本留存方式仍大有人在。宏泰人壽致力於保戶服務提升，以服務項目的多元化切合不同保戶的需求，推出「紙本QR Code保單服務」，為紙本保單「瘦身」，減少紙張使用量，兼顧保戶需求，落實環境保護。

一般而言，保戶完成投保手續後，保險公司將提供紙本保單供保戶留存，從此文件中保戶可以得知自己的投保內容、條件及保單條款等等各種重要資訊。紙本保單具有法律效力，內容鉅細靡遺，保戶甚至戲稱收到紙本保單厚厚一疊紙宛如一本書。近年來，環保意識提升、手機應用普及、存檔習慣改變，申請電子保單服務的保戶人數逐年增加，然而偏好透過紙本閱讀及保存紙本重要文件的保戶也不在少數，宏泰人壽考量保戶喜好、方便性、即時性及環保優先等因素，推出「紙本QR Code保單服務」，將紙本保單中的保單條款，改以掃瞄QR Code的方式提供保戶查閱及下載，藉此減少紙張使用，不僅滿足保戶需求，同時也兼顧環境保護。

宏泰人壽表示，保戶可以自由選擇是否申辦「紙本QR Code保單服務」，其所適用的對象為要保日為2020年1月1日（含）後之保單，要保人可在要保書或透過契約內容變更申請書約定同意申請紙本QR Code保單服務，宏泰人壽將依要保人指定的保單類型製發保險單，並由專屬業務員將保單親自遞送給保戶。

申辦「紙本QR Code保單服務」後，保戶同樣會收到紙本保單文件，包含保險單首頁、保障權益說明、要保書影本等，而保單商品條款部分則改以電子化的方式，在紙本保單中附上QR Code，保戶可使用手機、平板等智慧型手持裝置掃描後進行閱讀與下載，紙本QR Code保單與紙本保單均具有相同的法律效力。

對於保戶最在意的資訊安全問題，宏泰人壽表示，QR Code相關條款皆經過第三方認證機構「中華電信（2412）」及「中華民國人壽保險商業同業公會」進行數位簽章與存證，確保所簽發的保單商品條款不被竄改，安全無虞。

保單 QR Code 宏泰人壽

