新青安水龍頭開大 台中「讓利」吸客…首購族悲吐：腰斬才買得起

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中海線1預售建案昨開案迎客，2小時就來客4組。記者趙容萱／攝影
行政院拍板新青安房貸重大鬆綁「水龍頭開大一點」，昨天和今天是新青安房貸放寬後首周末，台中有首購預售建案來客翻倍，釣出不少首購族大吐槽，「市區二房頭期約『1次要拿出300萬』，大家都真的這有錢？」「現在房價是『讓利』，我要的是『腰斬』才買得起！」

房仲分析，新青安房貸「水龍頭開了，但水滴下來多少？」不少首購族仍心有餘悸，擔心申貸再次出現問題，市場上瀰漫「心動卻觀望」的氛圍，由於政策才剛推出，房市熱度仍有待觀察，台中僅有少數讓利新案吸客，但也讓人擔心這項大利多炒高房價。

台中海線1預售大樓建案昨趁著新青安房貸放寬大利多開案迎客，住宅180戶，規畫二房、三房首購產品，售價「3」字頭，低於沙鹿實登均價，昨一開案，2小時就來客4組，現場4個接待包廂全滿。

25歲的林姓上班族說，台中房價這麼高，她一直都在找台中市區二房預售建案，但以目前房價來說，台中市區單坪破50萬元，二房加停車位都要破1500萬元，光頭期款就要「1次拿出300萬元」，沒有富爸爸奧援，她真的沒辦法；現在買得起的是海線有讓利的預售案，但距離上班太遙遠不考慮，她也納悶「大家都真的這有錢？只有我例外？」

李姓3旬上班族說，他是雙薪家庭自購族，台中房價實在太高，他已退而求其次，目標是二房，但自備款「1口氣要拿出300萬元」實在太多，雖然現階段有建商吹「讓利」風，推出低於市場行情價的首購產品，但他還在等，等房價「腰斬」了，我才買得起。

台中海線1預售建案昨開案迎客，2小時就來客4組。記者趙容萱／攝影
