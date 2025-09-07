9月降息方向明確 美國股債利多先卡位平衡型基金

9月降息方向明確，數據指出，在聯準會暫停降息達6個月以上期間，後續再重啟降息時，美股往後12個月報酬率的中位數呈現正報酬，觀察4日美股主要指數上漲，標普500指數再度刷新歷史收盤高，債市同樣迎來上漲契機；國泰投信表示，市場普遍認為聯準會最快9月就會重啟降息循環，對美投資價值浮現，此時可善用平衡型基金以定期方式布局，如國泰美國多重收益平衡基金，有月配息及不配息等多種幣別的級別可供投資人選擇、靈活運用。

國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，統計過去三個月非農就業人數平均僅成長3.5萬人，為新冠疫情以來最糟。7月美國職位空缺更創去年9月以來新低，裁員人數上升至去年9月以來最高，顯示目前美國勞動市場已明顯轉弱，預期聯準會將採取溫和降息步調，可望對景氣構成下檔支撐。國泰美國多重收益平衡基金配置逾五成的債券、還有高於三成的股票，債券中又以金融債比重最高，目前美國長天期債券利率在降息前仍有上升壓力，反映目前經濟環境下通膨的不穩定，因此基金配置以短中期債券為主訴求，由經理人時刻觀察市場趨勢，適時調整基金長短債部位。

范姜佩瑩補充，美國聯邦法官已宣布對Alphabet（Google）的反壟斷裁決結果，裁定不必拆分Chrome瀏覽器與Android行動作業系統，但需向競爭者分享部分的搜尋數據，代表Alphabet有望免於最嚴厲的修補方案，也化解市場對科技巨頭的主要監管疑慮；而AI發展也已進入百花齊放階段，在應用層面上，Google旗下生成式AI工具「Gemini」更新模型並推出3D 模型公仔生成功能，帶動使用量大幅提升；相關軟體和雲端產業持續創新，預期今年軟體產業併購金額有望突破150億美元，成為近十年來的第二高，由於併購案通常被視為企業對未來成長具有信心的表現，且在併購時多會推升被收購公司的股價，進而產生比價效應，使股市呈現熱絡。

國泰美國多重收益平衡基金配置逾三成美股，其中以資訊技術、通訊服務等產業為主，投資組合包括輝達（NVIDIA）、微軟、Alphabet等科技巨頭，為投資人掌握AI趨勢，是布局美國股債市場的優質標的，適合納入資產配置。