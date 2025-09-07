富邦金控三子公司 榮獲氣候相關財務揭露報告書評鑑優等殊榮

富邦金控（2881）秉持「正向力量 成就可能ᵀᴹ」的品牌精神，致力協助台灣產業共同面對氣候變遷議題，自2021年率台灣金融業之先發布首本氣候相關財務揭露報告書以來，已連續發布五年、更三度榮獲BSI最高等級「Level 5+：Excellence」肯定，展現國際級的成熟度與透明度，旗下子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險於政治大學企業永續管理研究中心舉辦「銀行與保險業氣候相關財務揭露報告書評鑑」中榮獲優等殊榮，三家子公司同獲殊榮也寫下金控業最佳成績，顯示富邦金控與子公司於氣候變遷風險管理上的表現深獲肯定！

富邦金控董事長蔡明興表示，面對全球淨零趨勢，富邦金控持續發揮金融影響力，引導資金流向低碳用途，協助企業與社會提升氣候韌性。同時，富邦金控積極深化氣候風險量化管理，並自2021年起即針對高碳排產業（燃煤電廠、煤礦、水泥、石化、鋼鐵）制定授信業務准入／撤資標準，2023年更進一步擴大至投資與承保脫碳策略。

今年，富邦金控提出更積極的脫碳時程，預計2030年底前全面退出燃料煤相關產業、2040年底前全面退出非典型油氣產業的投資與承保業務（若已提出與巴黎協定目標一致之減碳轉型計劃等條件者除外），展現領先業界的減碳決心；同時攜手子公司舉辦減碳議合工作坊，協助企業客戶強化減碳規劃、接軌國際標準。

富邦人壽持續深化氣候治理，強化風險辨識與策略韌性，於氣候相關財務揭露報告書中，系統性揭露氣候治理架構與風險管理機制，透過情境分析，評估氣候變遷對投融資及營運層面的衝擊，並設定指標與目標，落實氣候風險管理與因應，榮獲政大企業永續管理研究中心主辦「TCFD報告書評鑑」績優單位肯定，並受邀分享撰寫經驗。

富邦人壽遵循富邦金控永續願景工程，以「低碳」為核心，積極實踐責任投資與環境永續行動。投融資方面，設立綠色金融投資目標，積極投入ESG主題投資，並針對高碳排產業進行風險評估；營運方面，全面導入ISO環境管理標準，並設立節能減碳指標與目標，持續優化營運效率。同時落實「責任投資原則（PRI）」、參與碳核算金融聯盟（PCAF）、亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）與氣候行動100+（CA100+）等倡議，攜手全球金融機構推動淨零轉型；此外，也通過SBTi減碳目標審核，承諾2040年前全面使用再生能源（RE100），並以2050年淨零排放為長期目標，展現對全球永續發展的承諾。

面對氣候變遷與監管挑戰，台北富邦銀行由董事會督導營運策略，參考國內外倡議，持續強化風險管理制度，自2023年起連續三年發布TCFD報告書，以「完善氣候風險管理」、「提升組織氣候韌性」、「推動低碳轉型金融」及「建立低碳營運模式」四構面揭露績效，並創國銀首例依「臺灣2050淨零排放藍圖」規劃，運用探索型情境模擬產業投融資減碳路徑，亦為首家連續兩年取得合併報表「投融資組合溫室氣體排放量」第三方有限確信的金融機構，透過多項實務機制導入，引領金融業厚植永續轉型基礎。

台北富邦銀行2024年綠色投融資餘額達新台幣5,825億元，財務碳排放年減9.4%，率業界之先完成氣候風險管理系統建置、轉型框架研擬、投融資議合路徑設定，協助企業減碳轉型，落實從授信、投資到產品設計的ESG承諾，並獲第12屆菁業獎「最佳綠色金融專案獎」優等、《The Asian Banker》「亞太最佳氣候風險科技實踐獎」，及蟬聯四屆《Euromoney》「台灣最佳ESG銀行」。這次從38家銀行中脫穎而出，榮獲TCFD報告書評鑑優等，充分展現北富銀在氣候風險管理與綠色金融領域的卓越實績與貢獻。

面對氣候變遷衝擊，富邦產險為提高氣候相關財務揭露資訊的透明度，自2023年起已連續三年發布氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）報告書，近期更再次於政治大學企業永續管理研究中心舉辦的「第二屆氣候相關財務揭露報告書評鑑」榮獲「TCFD報告書評鑑績優產險業者」殊榮。

富邦產險於2023年首度發布TCFD報告書，揭露氣候風險的治理、衝擊、因應策略的行動與成果，後續亦持續精進專案評估方法，這次被評鑑的報告書中，富邦產險強化風險辨識及評估流程，針對可能的潛在財務影響進行量化估算，更進一步規劃後續的應對策略及行動，以更有效因應氣候變遷風險，善用氣候相關機會。同時，亦不斷精進情境分析評估方法，於原先已劃分的自身營運面、承保面及投資面所進行揭露的基礎上，首次於分析時新增實體風險項目如坡地災害、乾旱、淹水、熱浪等衝擊，以更完善考量氣候變遷可能帶來的具體影響。這次受到報告書評鑑之肯定，備感榮幸。