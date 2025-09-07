元大銀支持產業低碳轉型 TCFD 報告書評鑑連兩年獲績優獎肯定

元大銀行將永續經營理念（ESG）融入企業文化與營運策略，正視氣候變遷帶來的機會與挑戰，由董事會直接督導因應氣候衝擊的營運管理策略，系統性評估氣候風險與機會，並強化資訊揭露。元大銀行氣候相關財務揭露（TCFD）報告書揭露氣候相關治理、策略、風險管理、指標與目標的管理績效與執行情形，榮獲國立政治大學永續管理研究中心「第二屆氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑」殊榮，從38家本國銀行脫穎而出，名列前25%績優業者。

面對日益嚴峻的氣候風險，元大銀行董事會核定氣候變遷風險胃納值落實管控，對於氣候高敏感性且經評估風險不易控制或緩釋的企業或產業，採取審慎的投融資策略，系統性管理轉型風險。此外，亦參考國家災害防救科技中心3D災害潛勢地圖等資訊進行實體風險情境分析，評估氣候變遷對業務及資產價值的潛在衝擊。引導投融資業務支持低碳經濟產業發展，減少高敏感性產業的暴險，並承續元大金控（2885）「永續金融準則」的最高指引。

另外，元大銀行以系統化、科學化方式減少碳排放量，參考科學基礎減碳目標（Science Based Target, SBT）之方法學設定目標，並透過導入內部碳價機制（Internal Carbon Pricing, ICP）、低碳營運行動，積極降低自身營運之碳排放量，據以落實全行低碳營運管理。同時以2050年淨零碳排為願景，透過氣候金融及企業議合等策略，推動產業邁向低碳轉型，發揮正向金融影響力。

為強化金融永續發展經營韌性，元大銀行「行動銀行APP」通過英國標準協會（BSI） ISO 14067產品碳足跡盤查及PAS 2060碳中和國際雙驗證，創新推出鑽金碳吉帳戶，使客戶能透過手機即時查詢個人電子化交易所累積的減碳效益，將抽象的減碳概念轉化為具體的數位足跡，有效引導用戶在日常生活中實踐永續，共同邁向淨零生活。

元大金控身為永續金融先行者聯盟成員，旗下子公司元大銀行承接集團永續發展策略藍圖，持續揭露所面臨之氣候相關機會與風險，掌握對財務之影響，提供更多元的金融商品、綠色金融服務、完善客戶關懷；同時強化對投融資部位之審查、風險與商機評估及策略規劃之能力，持續作為產業低碳轉型與推動永續發展之關鍵角色，協力政府與企業共同推動淨零轉型，為家園之永續未來貢獻力量。