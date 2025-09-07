8月公司債發行 衝破千億元…著眼利率走低、成本下滑

市場利率走低，企業發債成本下滑，激勵公司債發行熱度持續升溫。根據櫃買中心最新統計資料顯示，2025年8月公司債發行金額突破1,000億達1,187.1億元，為今年單月新高。

從發行企業看，8月有13家企業布局。其中台灣人壽單月發行達208.1億元，富邦人壽發行200億元、富邦金控發行171億元。其他大型企業如鴻海（2317）與中油，也分別發行114億與141億元的公司債。

進一步觀察產業分布，金融業在整體公司債市場中扮演關鍵角色。統計顯示，8月金融業發債金額占整體比重達55%，反映出金融機構在低利環境下積極強化資本結構及資金調度策略。

法人表示，利率方面，多檔指標性公司債利率跌破2%。以富邦金為例，8月發行的7年期公司債利率僅1.9%，低於今年4月同年期的2%。10年期與15年期債券利率也分別下滑至1.96%與2.02%，相較4月的2.07%與2.13%，下跌幅度明顯。

在5年期公司債中，中油利率為1.82%，為全月最低，其次為鴻海的1.88%。整體而言，隨長天期利率下降，企業發債意願明顯提升，借新債以償舊債或提前鎖定資金成本趨勢日益明顯。

銀行資金調度主管表示，目前國內大型企業積極布局資本市場，8月公司債發行金額突破千億元，顯示企業有意提前因應未來匯率及利率波動，降低資金風險、強化財務韌性。