新青安放寬房市冷熱參半 年輕購屋心動卻觀望：就怕新青安之亂重演

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中沙鹿的「富旺心海綻」今天開案迎客，2小時就來客4組，4個接待包廂全滿。記者趙容萱／攝影
今天是新青安房貸放寬後首個周末，原以為將激起一波看房熱潮，結果民眾反應冷熱參半，有的首購預售建案來客翻倍，但觀望氣氛依舊濃厚。不少有購屋需求的年輕族最擔心是貸不到足額房貸、利率變高，深怕重蹈「新青安之亂」的覆轍，也有年輕族轉向非公股金融貸款，認為房貸壓力沒這麼大了。

房仲分析，新青安房貸「水龍頭開了」，但不少有購屋需求年輕人仍心有餘悸，擔心申貸再次出現問題，市場上瀰漫「心動卻觀望」的氛圍。由於政策才剛推出，房市熱度仍有待觀察，台中僅有少數讓利新案吸客，但也讓人擔心這項大利多會促使房價飆升。

台中3旬吳姓新婚族說，政府到底釋出多少額度？能保證還貸到足額的房貸嗎？他很擔心，等到他真的在一年後買房要房貸時，還能貸到嗎？又會遇到像之前的「新青安之亂」，無法貸到足額或利率變高，屆時又會淪為賠錢解約。

杜姓房仲說，有別於過去看房冷清，今天他接待一組消費者看中古屋，感覺房市變熱絡了，他對房市保持樂觀。

3旬梁姓男子表示，他今天參觀太平11年中古屋，三房格局，要價1600萬元，新青安房貸放寬後，非公股金融機構貸款比較容易，房貸壓力沒這麼大了，所以他也積極找房。

