金管會預告 擬開放OSU可對境外客戶辦理借貸服務

為配合亞洲資產管理中心政策，並提供證券商國際證券業務分公司（OSU）境外客戶更多元的資金融通管道，金管會研擬有關國際金融業務條例第22條之4第1項第7款規定之令草案，開放OSU可對境外客戶辦理不限用途款項借貸業務，法規對外預告60天。

金管會說明預告重點有6項，第1，客戶以中華民國境外客戶為限，款項收付以外幣為限，及融通款項不得兌換為新台幣，且客戶不得以新台幣結購外幣還款。

第2，證券商申請資格部分，總公司經金管會核准辦理不限用途款項借貸業務，且符合國際證券業務分公司設置及應遵循事項辦法第2條所定條件，包括淨值達新台幣40億元、財務狀況及自有資本適足比率符合規定標準、無重大違規遭受處分紀錄等。

第3，證券商申請程序部分，應檢具書件，由中華民國證券商業同業公會（證券商公會）審查並轉報金管會核准；第4，擔保品範圍，美國證券交易所股票及不具槓桿或放空效果的ETF、投資等級外國債券、美元等6種外幣。

第5，OSU辦理本業務，原則準用證券商辦理不限用途款項借貸業務操作辦法規定。另金管會已請財團法人證券櫃檯買賣中心、台灣證券交易所及證券商公會共同研議內部控制制度標準規範，明定擔保品相關規範，及融通期限、擔保維持率計算、融通額度控管、帳戶管理、相關風險管理機制等作業規範。

第6，風險控管部分，證券商總分公司對客戶辦理不限用途款項借貸融通總金額，加計證券商總分公司辦理證券業務借貸款項及有價證券買賣融資融券融資總金額，不得超過公司淨值百分之四百。

金管會表示，這次訂定草案除了將刊登在行政院公報外，也將在金管會網站刊登，各界如有意見，可在草案預告公告刊登公報的翌日起60天內陳述意見。