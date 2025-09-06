金融評議中心申訴案 保險必要性醫療與否爭議多

金融消費評議中心統計顯示，上半年共7737件申訴案與評議案件3167件。觀察第2季申訴類型，保險業申訴案占比最高逾7成，銀行占比2成3，其中，壽險業理賠類型中以必要性醫療與否的爭議最多，銀行業則是信用卡消費款爭議類型較多。

民眾金融服務若碰到相關爭議，根據金融消費者保護法（金保法）規定，民眾可以先向業者提出申訴，若處理未果，可向財團法人金融消費評議中心申請評議。攤開評議中心近年統計，疫情期間因防疫保單爭議大增，帶動2022年、2023年的整體申訴案飆高到5萬2288件與2萬1767件，去年申訴數陸續下降回歸正常。

細看評議中心今年上半年的爭議類型，銀行業常見爭議類型為信用卡消費款項爭議、違反金融產品條件或風險說明爭議，壽險業理賠類型中則以必要性醫療與否爭議為主，產險業理賠類型中以理賠金額認定最為常見，證券期貨業則以基金（含證券投資信託基金、境外基金）銷售糾紛為主。

進一步觀察第2季3680申訴案中，保險業申訴案占比最高達71.52%、共2632件，其次為銀行占比23.43%、866件，再來是證券期貨業占比4.29%、共158件，最後是電子支付業占比0.65%、僅24件。其中，保險業中以壽險最多達1835件，其次為產險746件與保險輔助人51件。

根據統計，壽險業第2季申訴案共1835件，理賠類型中以必要性醫療與否的爭議較多，這類型主要是保單中若涉及醫療行為與醫療費用支出，究竟是否有必要性，實務上易有爭議。

評議中心表示，近年醫療技術進步，很多新興醫療方式是過去保單裡面沒有明確寫出是否理賠，因此在後續民眾申請理賠過程中，是否屬於必要性醫療，雙方多有不同看法。建議民眾可以在使用醫療服務前，先確認保單是否有給付，避免後續爭議。

銀行業第2季申訴案共866件，以信用卡消費款爭議較多。評議中心指出，這部分有些是有心人士騙取消費者OTP（一次性密碼）簡訊內容，因此衍生的信用卡爭議款項案，趨勢上並未增加，銀行近期也已強化調整OTP簡訊的資訊揭露，像是標示幣值，確保消費者掌握刷卡消費資訊。

另外，金管會預計3階段納管融資租賃公司，首階段把中租、裕融、和潤及日盛台駿4家上市集團旗下共13家融資租賃公司納管金保法，9月15日生效，若後續業者涉廣告不實、暴力討債、契約內容違規等，民眾可向評議中心申訴。

金融消費評議中心董事長杜怡靜表示，目前內部已進行數場教育訓練，包括找法官、實務業者討論融資租賃公司實務上可能的爭議態樣，評議委員目前也有組成專門組別因應未來可能案件，評議中心也向融資租賃公司宣導，確保業者了解相關糾紛處理流程與機制。