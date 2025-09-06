元大銀行融入 ESG 理念 積極因應氣候變遷挑戰

元大銀行將永續經營理念(ESG)融入企業文化與營運策略，正視氣候變遷帶來的機會與挑戰，由董事會直接督導因應氣候衝擊之營運管理策略，系統性評估氣候風險與機會，並強化資訊揭露。

元大銀行氣候相關財務揭露(TCFD)報告書揭露氣候相關治理、策略、風險管理、指標與目標的管理績效與執行情形，榮獲國立政治大學永續管理研究中心「第二屆氣候相關財務揭露(TCFD)報告書評鑑」殊榮，從38家本國銀行脫穎而出，名列前25%績優業者。

面對日益嚴峻的氣候風險，元大銀行董事會核定氣候變遷風險胃納值落實管控，對於氣候高敏感性且經評估風險不易控制或緩釋的企業或產業，採取審慎的投融資策略，系統性管理轉型風險。

此外，亦參考國家災害防救科技中心3D災害潛勢地圖等資訊進行實體風險情境分析，評估氣候變遷對業務及資產價值的潛在衝擊。引導投融資業務支持低碳經濟產業發展，減少高敏感性產業的暴險，並承續元大金控「永續金融準則」的最高指引。

另外，元大銀行以系統化、科學化方式減少碳排放量，參考科學基礎減碳目標(Science Based Target, SBT)之方法學設定目標，並透過導入內部碳價機制(Internal Carbon Pricing, ICP)、低碳營運行動，積極降低自身營運之碳排放量，據以落實全行低碳營運管理。

同時以2050年淨零碳排為願景，透過氣候金融及企業議合等策略，推動產業邁向低碳轉型，發揮正向金融影響力。