銀行保險18業者搶進高雄專區 爭高資產商機

金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心，目前包括15家銀行、3家壽險都已進駐高雄專區，開搶富豪商機。截至9月初，富邦人壽專區累計保費逾新台幣9200萬元，國壽透露高資產客戶已核保3件，中信銀家族辦公室目前往來資產已突破100億元。

金管會高雄資產專區7月啟動，銀行開放22項業務試辦，包括可提供高資產客戶如保險融資、家族辦公室及跨境金融服務等。截至9月初，共15家銀行、3家壽險業者已進駐高雄專區。

富邦人壽在亞資中心高雄專區開辦高資客戶專屬保單與OIU國際保險等共3檔商品，截至9月3日，專區商品共核實10件，核實保費逾7300萬元，另有6件受理中，累計保費超過9200萬元。

在高資客戶專屬保單，富邦人壽專區開辦2檔商品，包括尊榮紅富外幣分紅終身壽險（PFP）、富美鴻運外幣利率變動型終身壽險（FBS），共受理14件，其中9件已核實、保費近7000萬元，累計保費超過8820萬元。

另外，壽險業去年中起持續「掛蛋」的國際保險業務分公司（OIU）業務，近期也有突破。富邦人壽指出，富美環球利變終身壽險（OIB）這項OIU商品，目前受理2件，1件已核實，核實保費超過370萬元，累計保費超過410萬元。

國泰人壽持續深化高雄資產管理專區布局，並專為高資產客戶推出利變型美元終身壽險專屬商品。高資產客戶已核保3件，保費收入逾1600萬元；另有3件正受理中，預計保費收入逾1000萬元。國壽指出，部分案件並非來自國壽既有潛在高資產客戶名單，顯示台灣高資產市場蘊藏大量潛力。

展望未來，國壽表示，持續加強業務員教育訓練，並積極篩選潛力高資產客戶名單。此外，國壽持續跟各大銀行洽談合作，推動商品上架及保費融資服務，擴大服務觸角。未來也將根據市場反饋，持續開發符合高資產客戶需求的創新商品。

中信銀行已推出家族辦公室服務、金融資產投資組合貸款服務及未具證券投信基金性質境外基金產品等服務，其中，家族辦公室服務提供超高資產家族財富傳承的各項服務，至今已超過10組企業家族成功申請，往來資產突破新台幣100億元。

在投資產品方面，中信銀攜手霸菱（Barings）推出亞洲資產管理中心首檔私募信貸類型產品，開賣2天就有超過8億元的銷售量，顯示需求強勁。中信銀觀察，以金融資產作為擔保品的信託借款以及即將上線的保費融資服務，也有許多客戶表達興趣。

國泰世華銀7月啟動高雄資產管理專區業務以來，積極把多年深耕香港、新加坡的國際資產管理經驗系統化引進台灣，國泰世華銀這次申請21項創新業務，包括外幣債券、私募基金、保費融資與金融資產組合融資等，並試行代客下單、證券交易輔助人與代理收付等國際通行制度，讓原本僅能在境外操作的金融工具與架構，如今在高雄就可實現。

北富銀觀察專區業務中，包括諮詢信託質借不限5成、保單保費融資等提升資金運用彈性與效率的諮詢案件，皆有明顯提升。