新安東京海上產險 TCFD 報告書 評鑑績優產險業前25%

由政治大學企業永續管理研究中心舉辦「第二屆氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑頒獎典禮暨研討會」。新安東京海上產險於本次評鑑獲產險業排名前25%的「績優及進步卓越」肯定，更因報告書內容的完整性與前瞻性獲主辦單位高度青睞，成為少數獲邀產險業之一，於研討會中分享TCFD報告書的撰寫亮點與心得經驗，與業界先進精英交流永續發展之道。

新安東京海上產險總經理賴麗敏於研討會分享指出，公司已成功將氣候風險管理從「合規導向」轉型為「內部驅動」，此一轉變關鍵在於透過系統化的風險辨識與情境分析，就從辨別及分析實體風險（如極端氣候對營運與業務的衝擊）與轉型風險（如政策、市場變化對投資與業務的影響），並據此發展具體調適策略。

另為強化分析品質，公司積極建立資料與預測控管機制，整合外部災害潛勢資料、風險模擬工具與巨災模型，針對龐大的保單資料進行分析，大幅提升風險辨識與評估的準確度與決策的即時性，優化風險監控程序，有效協助企業面對氣候風險挑戰，打造韌性營運體質。