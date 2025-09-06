新安東京海上產險 TCFD 報告書 評鑑績優產險業前25%
由政治大學企業永續管理研究中心舉辦「第二屆氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑頒獎典禮暨研討會」。新安東京海上產險於本次評鑑獲產險業排名前25%的「績優及進步卓越」肯定，更因報告書內容的完整性與前瞻性獲主辦單位高度青睞，成為少數獲邀產險業之一，於研討會中分享TCFD報告書的撰寫亮點與心得經驗，與業界先進精英交流永續發展之道。
新安東京海上產險總經理賴麗敏於研討會分享指出，公司已成功將氣候風險管理從「合規導向」轉型為「內部驅動」，此一轉變關鍵在於透過系統化的風險辨識與情境分析，就從辨別及分析實體風險（如極端氣候對營運與業務的衝擊）與轉型風險（如政策、市場變化對投資與業務的影響），並據此發展具體調適策略。
另為強化分析品質，公司積極建立資料與預測控管機制，整合外部災害潛勢資料、風險模擬工具與巨災模型，針對龐大的保單資料進行分析，大幅提升風險辨識與評估的準確度與決策的即時性，優化風險監控程序，有效協助企業面對氣候風險挑戰，打造韌性營運體質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言