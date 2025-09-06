新安東京海上產險 TCFD 報告書 評鑑績優產險業前25%

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
新安東京海上產險總經理賴麗敏（左）由環境部長彭啓明（右）手中親自接受TCFD報告書評鑑優異獎項。圖/新安東京海上產險提供
新安東京海上產險總經理賴麗敏（左）由環境部長彭啓明（右）手中親自接受TCFD報告書評鑑優異獎項。圖/新安東京海上產險提供

由政治大學企業永續管理研究中心舉辦「第二屆氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑頒獎典禮暨研討會」。新安東京海上產險於本次評鑑獲產險業排名前25%的「績優及進步卓越」肯定，更因報告書內容的完整性與前瞻性獲主辦單位高度青睞，成為少數獲邀產險業之一，於研討會中分享TCFD報告書的撰寫亮點與心得經驗，與業界先進精英交流永續發展之道。

新安東京海上產險總經理賴麗敏於研討會分享指出，公司已成功將氣候風險管理從「合規導向」轉型為「內部驅動」，此一轉變關鍵在於透過系統化的風險辨識與情境分析，就從辨別及分析實體風險（如極端氣候對營運與業務的衝擊）與轉型風險（如政策、市場變化對投資與業務的影響），並據此發展具體調適策略。

另為強化分析品質，公司積極建立資料與預測控管機制，整合外部災害潛勢資料、風險模擬工具與巨災模型，針對龐大的保單資料進行分析，大幅提升風險辨識與評估的準確度與決策的即時性，優化風險監控程序，有效協助企業面對氣候風險挑戰，打造韌性營運體質。

產險 東京

延伸閱讀

元大銀行支持低碳轉型 TCFD 報告書連2年獲績優獎

定向越野／中華隊4精兵啟程清邁 備戰第5屆泰國錦標賽

又有東京人氣名店來台！「BREAD, ESPRESSO &」10/1抵台！開幕地點、必買麵包1次看

台泥發布最新永續與公正轉型報告 推出 AI 導讀機器人

相關新聞

水龍頭沒全開 政院：新青安9月1日起撥貸才排除72-2

行政院會4日通過，新青安核貸的撥款案件，自2025年9月1日起不計入《銀行法》第72條之2有關「住宅建築及企業建築放款」...

財部：新青安已累計追回5421件違規貸放

財政部今（5）日指出，截至114年7月底，新青安累計已追回5421件違規貸放案，金額達1億348萬餘元，後續配合銀行法第...

房貸水龍頭加濾網 財部：青安累計已追回金額破1億元

財政部去年對新青安貸款提出優化精進措施，並督導公股銀行持續滾動查核人頭戶、貸後轉租及涉營業行為等未符自住目的之貸款，截至...

鬆綁新青安舒緩排撥之苦 財部緊盯防堵人頭戶

銀行放款限制排除新青安，公股行庫看好可舒緩排撥之苦，並振興房市買氣，同時，為防範投資客利用新青安貸款人頭戶炒房，財政部今...

降息預期帶動避險 櫃買黃金現貨交易熱絡

櫃買中心表示，近期市場預期美國可能宣布降息，加上地緣政治及關稅議題下的避險需求持續發酵，全球黃金交易持續熱絡，帶動櫃買中...

外資8月轉淨匯出13.66億美元 近5年同期第3大

8月股匯震盪，金管會今天公布統計，整體外資8月轉為淨匯出13.66億美元，終結連續3個月的淨匯入，呈現近5年同期第3大淨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。