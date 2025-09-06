元大銀行支持低碳轉型 TCFD 報告書連2年獲績優獎

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
元大銀行TCFD報告書評鑑連續2年獲績優獎。圖/元大銀行提供
元大銀行TCFD報告書評鑑連續2年獲績優獎。圖/元大銀行提供

元大銀行氣候相關財務揭露（TCFD）報告書揭露氣候相關治理、策略、風險管理、指標與目標的管理績效與執行情形，榮獲國立政治大學永續管理研究中心「第二屆氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑」，從38家本國銀行脫穎而出，名列前25%績優業者。

面對日益嚴峻的氣候風險，元大銀行董事會核定氣候變遷風險胃納值落實管控，對於氣候高敏感性且經評估風險不易控制或緩釋的企業或產業，採取審慎的投融資策略，系統性管理轉型風險。此外，亦參考國家災害防救科技中心3D災害潛勢地圖等資訊進行實體風險情境分析，評估氣候變遷對業務及資產價值的潛在衝擊。

引導投融資業務支持低碳經濟產業發展，減少高敏感性產業的暴險，並承續元大金控「永續金融準則」的最高指引。

另外，元大銀行以系統化、科學化方式減少碳排放量，參考科學基礎減碳目標（Science Based Target, SBT）之方法學設定目標，並透過導入內部碳價機制（Internal Carbon Pricing, ICP）、低碳營運行動，積極降低自身營運之碳排放量，據以落實全行低碳營運管理。同時以2050年淨零碳排為願景，透過氣候金融及企業議合等策略，推動產業邁向低碳轉型，發揮正向金融影響力。

為強化金融永續發展經營韌性，元大銀行「行動銀行APP」通過英國標準協會（BSI）ISO 14067產品碳足跡盤查及PAS 2060碳中和國際雙驗證，創新推出鑽金碳吉帳戶，使客戶能透過手機即時查詢個人電子化交易所累積的減碳效益，將抽象的減碳概念轉化為具體的數位足跡，有效引導用戶在日常生活中實踐永續，共同邁向淨零生活。

減碳 元大金控 氣候變遷

延伸閱讀

台泥發布最新永續與公正轉型報告 推出 AI 導讀機器人

0050、006208權重失衡？00922新寵成長62％被稱為是「便宜版大盤」

台南成立青年氣候行動團 用實踐打造低碳韌性城市

鋼鐵龍頭大廠轉型 四個創新

相關新聞

水龍頭沒全開 政院：新青安9月1日起撥貸才排除72-2

行政院會4日通過，新青安核貸的撥款案件，自2025年9月1日起不計入《銀行法》第72條之2有關「住宅建築及企業建築放款」...

財部：新青安已累計追回5421件違規貸放

財政部今（5）日指出，截至114年7月底，新青安累計已追回5421件違規貸放案，金額達1億348萬餘元，後續配合銀行法第...

房貸水龍頭加濾網 財部：青安累計已追回金額破1億元

財政部去年對新青安貸款提出優化精進措施，並督導公股銀行持續滾動查核人頭戶、貸後轉租及涉營業行為等未符自住目的之貸款，截至...

鬆綁新青安舒緩排撥之苦 財部緊盯防堵人頭戶

銀行放款限制排除新青安，公股行庫看好可舒緩排撥之苦，並振興房市買氣，同時，為防範投資客利用新青安貸款人頭戶炒房，財政部今...

降息預期帶動避險 櫃買黃金現貨交易熱絡

櫃買中心表示，近期市場預期美國可能宣布降息，加上地緣政治及關稅議題下的避險需求持續發酵，全球黃金交易持續熱絡，帶動櫃買中...

外資8月轉淨匯出13.66億美元 近5年同期第3大

8月股匯震盪，金管會今天公布統計，整體外資8月轉為淨匯出13.66億美元，終結連續3個月的淨匯入，呈現近5年同期第3大淨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。