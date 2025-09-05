彰銀保險小學堂列車 攜手原住民企業舉辦永續金融食驗室

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
彰銀在屏東縣原住民重點學校瑪家國中舉辦「永續金融食驗室」活動，提升原住民學子的金融知識，更讓永續理念在校園扎根。圖/彰銀提供
彰銀在屏東縣原住民重點學校瑪家國中舉辦「永續金融食驗室」活動，提升原住民學子的金融知識，更讓永續理念在校園扎根。圖/彰銀提供

彰銀（2801）保險小學堂宣導列車持續深化普惠金融推廣，在屏東縣原住民重點學校瑪家國中舉辦「永續金融食驗室」活動，本次活動聚焦金融素養、防詐宣導與環境永續三大主軸，不僅提升原住民學子的金融知識，更讓永續理念在校園扎根。

在金融素養教育方面，彰銀整合部門資源，結合保險及信託知識，引導學生認識保險風險轉嫁及信託概念，並透過「信福柴寶旺旺來」桌遊主題遊戲，讓學生在寓教於樂的互動體驗聰明消費與信託服務，協助學生建立正確金融觀念。

此外，彰銀解析最新詐騙話術並提供正確防詐知識，鼓勵青年學子把防詐、識詐及阻詐觀念帶回家庭與部落，深化原鄉部落防詐意識。

本次活動彰銀特別將環境永續議題納入宣導，攜手原民企業以實際行動將永續理念融入生活中，讓綠食飯桌走入校園，將外觀不完美的水果，轉化製成價值豐富的果醬、甜品等食品，傳遞永續不浪費的價值觀，和部落學生一起珍惜食物促進永續農業的目標。

協力單位林山農選負責人Wilang Passang（林廷崴，泰雅族）及4MANO CAFFÈ負責人Aruway Kadjaljavan（高欣怡，排灣族）表示，這次活動展現ESG並非大企業的專利，中小企業同樣能發揮影響力，攜手投入永續公益；透過了解食物來源與實踐環境友善的生活方式，也拉近了族人與土地的距離，喚起對農作物與生產者的感恩，共同為環境永續與世代傳承而努力。

彰銀表示，「永續金融食驗室」活動吸引200位原民學子參與，成員擴及排灣族、魯凱族、泰雅族等多元族群，有效提升金融教育在原鄉地區的影響力，以具體行動響應金管會「金融大回饋計畫」，並結合在地企業資源，提升金融教育宣導的廣度，展現致力推動普惠金融的使命感與企業社會責任。

