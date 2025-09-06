台幣連二升 躍最強亞幣

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

聯準會（Fed）降息預期升溫，吸引國際熱錢重返新興市場。台北股匯昨（5）日齊揚，外資單日買超台股282.8億元，市場估計外資匯入約8億至9億美元，帶動新台幣匯價強勢升值，終場收在30.615元，升值8.9分，連二升，昨日為最強亞幣。

美國經濟降溫預期升高，利率期貨市場預估，聯準會9月降息1碼機率接近100%。推升美股四大指數收紅，導致美元指數走弱，美債殖利率同步自高點回落。

新台幣昨天一開盤便強勢升破30.7元關卡，隨後進一步攻克30.6元，盤中最高觸及30.537元，一度升值達1.67角。不過央行午後擴大調節力道，抑制匯價過度波動，收盤時升幅收斂至1角之內，昨日總成交量為18.155億美元，交投熱絡。

