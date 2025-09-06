金飯碗失色 公股銀報考大減 今年少了近2,000人

有「金飯碗」之稱的公股行庫徵才情況一年比一年慘淡，每年徵才重頭戲「面向新鮮人招募」的報考人數，較去年減少近2,000人，持續呈逐年減少趨勢；若加上中華郵政大減近7,000人，形同公股金融事業報考人數比去年少9,000人，另「金飯碗」指標臺灣銀行則雪崩逾千人，跌破2,000人大關，較十年前動輒萬人報考已盛況不再。

八大公股行庫及中華郵政的例行徵才，均委託金融研訓院辦理。據統計，上半年首輪鎖定應屆畢業生的招考，扣除尚未辦理的土銀及主要招募經驗與菁英行員的華銀，除兆豐銀報考人數與去年持平之外，其餘均減少，以百分之百國營的臺銀大減1,099人最多，從前年5,000餘人、去年3,000餘人，到今年僅剩1,927人。需用185人，錄取率約9.6%。報到率不足八成。

公股銀今年首輪徵才情形

由於報考人數逐年減少，公股銀均維持每年多次招考策略，但以畢業季前首輪的徵才統計才具代表性，主因為面向應屆畢業生的大規模徵才，代表每年從業外中真正有志從事金融業的新血，趨勢仍逐年下行。

近兩年報名人數超車臺銀登上最受嚮往公股銀的合庫，今年第一輪徵試報考人數為2,591人，較去年減少693人，跌破3,000人大關。

熟悉招考情況金融圈主管表示，2011年時臺銀報考人數達萬人，一銀、華銀、彰銀也有6,000人，每家銀行平均錄取率個位數。現在臺銀僅不到2,000人；三商銀也在1,500人內，錄取率升到雙位數。總體而言十餘年來報考人數已大減七成。

眼看徵才情況嚴峻，臺銀今年特別分批招考，第二次新進人員甄試於3日截止，預計正備取共計250名，總報名人數1,745人，平均錄取率上升到14%。臺銀7月有16位經理以及12位副理退休。臺銀董事長凌忠嫄也憂心人才不夠接棒會造成斷層，因此她上任以來視員工待遇提升為最重要的任務之一。