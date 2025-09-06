三金控2025年前八月獲利創高 中信金 EPS 2.49元領先

經濟日報／ 記者黃于庭任珮云／台北報導
六大金控5日公布前八月獲利。路透
六大金控5日公布前八月獲利。路透

六大金控昨（5）日公布前八月獲利，包括永豐金、第一金、華南金等三家金控皆創新高，每股稅後純益（EPS）分別達1.38元、1.37元及1.24元。而中信金（2891）前八月稅後純益495.8億元，EPS為2.49元，暫時領先，次為兆豐金稅後純益254.6億元，EPS為1.72元。

中信金8月稅後純益79億元，年增53%；前八月稅後純益495.8億元，年減6.8%，EPS為2.49元。中信金表示，子公司中信銀8月存放款及財富管理業務動能表現良好，單月稅後純益49.9億元。前八月稅後純益371.7億元，較去年同期成長17%，再度締造歷史新高，主要受惠於放款業績與淨利差擴大，加上財富管理與信用卡業務穩健成長，帶動利息及手續費淨收益增加。

台灣人壽8月單月稅後純益23.8億元。前八月稅後純益113.4億元，較去年同期下滑，主因美元匯率自年初以來累計貶值6.6%，導致匯兌損失增加，而保險核心業務持續成長，新契約保費較去年同期增加24%。

兆豐金8月稅後純益達30.2億元，月減28.8％、年增近三成，月減原因為7月有較多股利收入，年增近三成則主要來自兆豐證券及兆豐產險的貢獻。累計兆豐金前八月稅後純益達254.6億元，年減5.3%，EPS為1.72元。

永豐金8月稅後純益27.9億元，年增35%，前八月稅後純益180.7億元，年增8.4%，續創歷史新高，EPS為1.38元。 永豐銀行8月稅後純益16億元，累計稅後純益達144.6億元，EPS為1.31元。永豐金證券8月稅後純益則為9.17億元，累計稅後純益達39.6億元，EPS為2.35元。

第一金8月稅後純益縮減為27.1億元，月減9.3%、年增13.8％，主因是子銀行的獲利減少，但非銀行子公司單月獲利提升，彌補銀行淨利在股利高峰後縮減，前八月稅後純益達196.5億元，續創新高，年增3.6％，EPS為1.37元。

第一金旗下第一銀行8月稅後純益22億元，月減20％，前八月稅後純益達187.6億元，年增6.7％。第一金證券因投資獲利及經紀手續費增加，因此推升8月稅後純益上升至1.7億元，月增45.1％，累計稅後純益6億元，年減33.3％。第一金人壽因投資利益增加，推升8月稅後純益至1.8億元，月增55.6％，累計稅後純益達4.8億元，年增9.8％。

華南金控8月稅後純益為22.3億元，年減1％，累計稅後純益為172.5億元，創歷史新高，年增6.07％，主因是子銀行獲利增加，EPS為1.24元。華南金旗下華南銀行8月稅後純益為21.6億元，累計稅後純益為162.6億元，年增10.3％，EPS為1.53元。華南金控指出，銀行獲利成長主因為利息淨收益、財管手續費收入持續增加，加上有大額呆帳收回挹注。

國票金8月稅後純益3.2億元，累計前八月稅後純益12.9億元，EPS為0.36元。

