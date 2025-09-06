回應三商壽招親 南山人壽董座：專注自身營運

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

三商美邦人壽（2867）招親，南山人壽董事長尹崇堯昨（5）日首度回應，表示「我們還是專注在自身的營運」，並未正面回應市場傳言。尹崇堯此番談話，被外界解讀為南山暫無意加入競逐，將重點放在鞏固既有事業與產品創新。

三商美邦人壽大動作招親，市場傳出包括富邦金、玉山金、中信金及南山人壽等，都是潛在買家，由於三商美邦長期面臨資本適足率（RBC）不足的壓力，外界對其股權變動議題高度關注。

隨著三商美邦出售傳聞不斷發酵，壽險市場競合關係再度引發討論。不過，尹崇堯僅回應，南山人壽現階段選擇「聚焦本業」，並以微型保單創新作為回應高齡化與健康風險挑戰的具體行動。

提及產品創新，尹崇堯指出，南山人壽正研擬推出新型微型保單，呼應金管會的金融大回饋政策。他強調，這類產品的目的在於建立及時雨機制，希望能在被保險人最需要的時刻給予即時協助。南山目前鎖定癌症險的一次性給付作為切入點，作為急需時的「救命金」，並已與主管機關討論試辦的可行性。

南山人壽總經理范文偉補充，該構想源於南山慈善基金會多年來的醫療捐助經驗。基金會曾協助超過200家醫院，並針對中低收入戶建立重大疾病救助計畫，觀察到患者在初期治療往往需要約5萬至6萬元支出，但因經濟困難無法購買商業保險而陷入困境，因此公司思考透過微型重疾險、癌症險，協助中低收入戶補足這部分資金缺口。

不過，范文偉也說，目前產品仍在構想與精算假設測試階段，後續將與主管機關研議，甚至可能採取試辦方式推動，使其逐步成形。

