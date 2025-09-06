高齡化浪潮 金管會主委彭金隆提金融四大變革

金管會主委彭金隆昨（5）日表示，因應高齡化社會，需思考四大改變，包含思維、金融服務革新、技術與方法突破，以及法規監理的改變，提醒金融業必須提前布局，才能將挑戰轉化為機會。他並指出，未來實物給付或直接提供服務、外溢保單，將是金融商品重要方向。

彭金隆昨日在南山人壽舉辦的永續健康趨勢論壇致詞指出，目前台灣乃至全球正面臨前所未有的「均老」現象，面對高齡化社會，必須思考四大改變。第一項改變是「思維觀念的調整」。高齡化社會並不只是金融市場的變化，而是全社會的結構性挑戰，涵蓋價值觀、人際關係乃至於人權意識的轉變。金融業者若仍以過往的眼光規劃未來，恐難因應這場全面性的變革。因此，金融業者必須以10年、20年，甚至30年的長遠視野，重新檢視自身定位與服務模式。

第二項是「服務內容的革新」。彭金隆說，過去保險與金融產品大多以現金給付為主，但在高齡化社會，現金可能無法完全滿足需求，例如，長照、安養與醫療服務往往需要更具體的資源與協助，未來實物給付或直接提供服務，將可能成為金融商品的重要方向。他強調，金融業應深入理解高齡族群的真實需求，發展更貼近生活的服務內容。

第三項是「技術與方法的突破」，彭金隆指出，以保險業為例，傳統上保費計算多是依循過去數據來推估未來，但在快速變動的時代，這樣的精算模式已難以支撐未來挑戰，保險應結合即時數據與精準預測，像是外溢保單就是透過鼓勵被保險人培養良好健康習慣，降低未來罹病風險，讓保險從「事後補償」進一步走向「事前預防」。他強調，保險的真正價值不在於等待理賠，而是幫助民眾健康活到百歲。

最後是「法規與監理的調整」，彭金隆認為，隨著金融商品與服務型態改變，相關的法制與監管也必須與時俱進，從商品監理、業務範圍，到消費者爭議處理機制，都需建立更周延的制度，以確保市場健全與消費者信任，唯有在監理層面同步改革，金融市場才能在高齡化社會中穩健發展。

總結來說，彭金隆提醒，高齡化社會的到來既是挑戰，也是金融產業的新契機。台灣已走在高齡化浪潮的前端，無法再僅以「觀摩國外」為因應策略，而是必須主動創新與突破。若金融業者能順應四大思維進行轉型，不僅能因應人口結構變化，更能開創全新市場，陪伴民眾邁向健康、安心的百歲人生。