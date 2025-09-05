水龍頭沒全開 政院：新青安9月1日起撥貸才排除72-2

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
行政院發言人李慧芝解釋，新青安排除72-2，並非水龍頭全開。圖／行政院發言人臉書

行政院會4日通過，新青安核貸的撥款案件，自2025年9月1日起不計入《銀行法》第72條之2有關「住宅建築及企業建築放款」的總額。對此，行政院發言人李慧芝5日在臉書補充說明，新青安排除72-2不是水龍頭全開，只有9月1號起撥貸的新青安才不受此限。

對於外界關注，新青安排除72-2，是否為水龍頭全開，李慧芝表示「不是喔」，9月1號起撥貸的新青安，才不受於銀行法72-2條的限制，排除於「不動產貸款放款比率限制30%」之外。

李慧芝解釋，用白話文來說，2023年到今年7月為止，新青安已經放款的13萬戶、1兆元沒有歸零，依然在之前計算的30%限制水位中。

那為什麼要放寬9月1日後的限制呢？李慧芝說，首先，「新青安」真的幫助到青年族群，超過7成申請人年齡在40歲以下。其次，幫助首購、自住青年減輕購屋負擔一直是政府目標。而且政府安全濾網已做好，再調節水龍頭。

李慧芝指出，相關規範有3+1防線防濫用：

1.限貸一次
2.自住切結
3.違規追繳
4.銀行確實做好風險管理

李慧芝表示，政府真的有在追，對於違反相關規定者，截至今年7月底，已追回了5,421件、共1億348萬元。她強調，違規貸款一定追到底，不要懷疑政府的決心。

