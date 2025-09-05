財部：新青安已累計追回5421件違規貸放

財政部今（5）日指出，截至114年7月底，新青安累計已追回5421件違規貸放案，金額達1億348萬餘元，後續配合銀行法第72條之2規定鬆綁，財部將持續辦理未合規案件查核，遏阻投機行為，確保符合協助民眾購屋自住的政策目的。

政院拍板定案，宣布自9月1日起新青安貸款撥款案件，不計入銀行法第72條之2限額，財政部也統計，114年8月22日公股銀行受理新青安貸款已核貸尚待撥款計12923件，金額達1257億餘元，原預估撥貸時間約0.5個月至4個月。

財部也重申，財部也將持續優化精進核貸作業，包括新青安貸款借款人限貸一次、新貸戶徵提自住切結書、承作銀行應檢視撥貸後追蹤資金流向是否與申貸用途相符、建物謄本查核、不動產購價回查及貸後繳款查證機制等，落實貸前審核，確認自住使用，避免人頭戶申貸的投機行為。

財政部表示，除督導公股銀行完善貸前審核及貸後管理外，並持續滾動辦理未合規案件查核，違規者收回補貼利息及重新調整貸款條件，查核範圍期間涵蓋新、舊青安貸戶，並追蹤貸戶使用情形，避免原合規案件嗣後轉租的投機行為。

財政部盤點，截至114年7月底，累計追回補貼利息的案件及金額，屬新青安部分追回1852件、3829萬餘元；舊青安部分追回3569件、6518萬餘元，合計已追回5421件，金額1億348萬餘元。各銀行於115年7月底新青安貸款屆期前，仍將持續辦理未合規案件查核。