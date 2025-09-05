快訊

教部函大專校院「不宜接受陸方落地招待交流」 學者批管太多

TWICE演唱會當晚…高雄漢來雙人房僅520元 Agoda認賠訂單有效

聽新聞
0:00 / 0:00

財部：新青安已累計追回5421件違規貸放

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
財部指出，新青安已累計追回5421件違規貸放。圖／聯合報系資料照片
財部指出，新青安已累計追回5421件違規貸放。圖／聯合報系資料照片

財政部今（5）日指出，截至114年7月底，新青安累計已追回5421件違規貸放案，金額達1億348萬餘元，後續配合銀行法第72條之2規定鬆綁，財部將持續辦理未合規案件查核，遏阻投機行為，確保符合協助民眾購屋自住的政策目的。

政院拍板定案，宣布自9月1日起新青安貸款撥款案件，不計入銀行法第72條之2限額，財政部也統計，114年8月22日公股銀行受理新青安貸款已核貸尚待撥款計12923件，金額達1257億餘元，原預估撥貸時間約0.5個月至4個月。

財部也重申，財部也將持續優化精進核貸作業，包括新青安貸款借款人限貸一次、新貸戶徵提自住切結書、承作銀行應檢視撥貸後追蹤資金流向是否與申貸用途相符、建物謄本查核、不動產購價回查及貸後繳款查證機制等，落實貸前審核，確認自住使用，避免人頭戶申貸的投機行為。

財政部表示，除督導公股銀行完善貸前審核及貸後管理外，並持續滾動辦理未合規案件查核，違規者收回補貼利息及重新調整貸款條件，查核範圍期間涵蓋新、舊青安貸戶，並追蹤貸戶使用情形，避免原合規案件嗣後轉租的投機行為。

財政部盤點，截至114年7月底，累計追回補貼利息的案件及金額，屬新青安部分追回1852件、3829萬餘元；舊青安部分追回3569件、6518萬餘元，合計已追回5421件，金額1億348萬餘元。各銀行於115年7月底新青安貸款屆期前，仍將持續辦理未合規案件查核。

財政部 青安貸款

延伸閱讀

總統公告韌性特別條例與貨物稅條例修正

民眾抽脂釀病危 北市衛生局稽查揪違失將開罰

府院拍板排除新青安列銀行法72條之2 行庫：把水龍頭開到最大

花蓮聽語障男求愛女老師不成 入侵住處性侵後勒斃…檢起訴

相關新聞

財部：新青安已累計追回5421件違規貸放

財政部今（5）日指出，截至114年7月底，新青安累計已追回5421件違規貸放案，金額達1億348萬餘元，後續配合銀行法第...

降息預期帶動避險 櫃買黃金現貨交易熱絡

櫃買中心表示，近期市場預期美國可能宣布降息，加上地緣政治及關稅議題下的避險需求持續發酵，全球黃金交易持續熱絡，帶動櫃買中...

水龍頭沒全開 政院：新青安9月1日起撥貸才排除72-2

行政院會4日通過，新青安核貸的撥款案件，自2025年9月1日起不計入《銀行法》第72條之2有關「住宅建築及企業建築放款」...

房貸水龍頭加濾網 財部：青安累計已追回金額破1億元

財政部去年對新青安貸款提出優化精進措施，並督導公股銀行持續滾動查核人頭戶、貸後轉租及涉營業行為等未符自住目的之貸款，截至...

鬆綁新青安舒緩排撥之苦 財部緊盯防堵人頭戶

銀行放款限制排除新青安，公股行庫看好可舒緩排撥之苦，並振興房市買氣，同時，為防範投資客利用新青安貸款人頭戶炒房，財政部今...

外資8月轉淨匯出13.66億美元 近5年同期第3大

8月股匯震盪，金管會今天公布統計，整體外資8月轉為淨匯出13.66億美元，終結連續3個月的淨匯入，呈現近5年同期第3大淨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。