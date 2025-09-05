英國長壽研究學者：健康平均餘命更能反映福祉

全球長壽研究領域權威、現任倫敦商學院經濟學教授安德魯．史考特今天表示，全球已邁入第二次長壽革命，若要衡量迎向長青社會的轉型是否成功，建議政府關注「健康平均餘命」，因為隨著社會老化，國內生產毛額（GDP）愈來愈無法做為衡量福祉的指標。

南山人壽今天舉辦永續健康趨勢論壇，以「百歲人生 有備而來」為主題，活動特別邀請著有長壽新人生、給壯世代的百歲人生思維等書籍的安德魯．史考特（Andrew J. Scott）親自來台灣發表專題演講。

史考特分析，全球已經進入「第二次長壽革命」，過去傳統的人生3階段架構「求學、工作、退休」已經改變，人們不太可能從一家公司從年輕做到退休，以前可能是65歲提領退休金做為分界點，未來人們工作時間一定更長，但也許是採取自由工作者等更多元的方式。

史考特表示，根據英國政府估算，現在出生的嬰兒大概有50%機率可以活到93歲。如果可以活這麼久，人們是否有做好準備。人們或許年齡可能很高，但仍然有很好的生產力與心理健康，未來更是以此打造長青社會與長青經濟。

至於轉向長青經濟的過程中，如何衡量這項轉變的進展、是否成功，史考特會後接受媒體採訪時表示，他會區分個人跟社會的老化兩個層面，以個人的老化來說，不太會說「成功的老化」，也不會聽到人們說「成功的少年時期」或「成功的中年」等，因此，是個人來決定怎麼樣的老年時期屬於成功。

如果從社層面向來看，史考特指出，如何衡量進展跟社會福祉有關，政府應該聚焦在提升「健康平均餘命」（healthy life expectancy），GDP雖然很重要，但還是有其限制，隨著社會不斷老化，GDP會愈來愈無法做為衡量指標。

他進一步解釋，健康平均餘命不僅反映福祉，也對經濟有幫助。另外，也可以觀察50歲以上人口的就業率。整體來說，如果人們更健康，其實也可以工作更久，但不是強迫、而是協助有需要的人工作更久。

史考特向企業喊話消除職場年齡歧視，很多公司可能都想找年輕人，也希望可以把這群人一直留在公司，但未來很難如此，20歲族群人口數太少，公司找人也應該把目光放到40、50歲族群，針對不同階段人員進行招募，但考量50、60歲族群可能也需要照顧家庭，無法全職工作，企業可以在工作時間上提供更多彈性選擇。

南山人壽董事長尹崇堯也分享，公司有許多員工有豐富的風險管理經驗，但可能有不同考量申請退休，公司後來也實行比較彈性的工作計畫，像是1週來幾個上午時間，提供遠端工作機會，讓人員在符合法規下幫助提升生產力。打造長青經濟的過程中，公司可規劃比較彈性的工作時間與地點。