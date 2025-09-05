新壽冠名贊助「林智勝引退系列賽」吳東亮偕千名員工到場應援

台新新光金控（2887）子公司新光人壽攜手中華職棒味全龍，於9月5日至9月7日在台北大巨蛋連續三天冠名贊助「林智勝引退系列賽」活動，邀請球迷們一同向職棒生涯超過300轟的全壘打王「大師兄」致上最高的敬意，並感謝林智勝為臺灣棒球付出的貢獻，祝福他在退休後開啟人生新篇章，也持續成為啟發年輕世代的學習榜樣；台新新光金控董事長吳東亮、新光人壽副董事長洪士琪及總經理黃敏義等多位經營階層，特別在5日邀請上千位台新新光金控各子公司重要客戶及同仁到場應援，共同為棒壇傳奇人致上感謝與祝福。

新光人壽為表彰績優業務員工的優異表現，也特別邀請新光人壽副董事長洪士琪與績優員工共同為5日的球賽進行開球，並由今年U12世界盃代表台灣出賽的台北市福林國小球員們擔任捕手，為「大師兄」引退系列賽揭開序幕，更象徵棒球世代的接力與傳承。在完成開球後，吳東亮、洪士琪、黃敏義等也親自到球場上和員工合影，共同留下代表榮耀的難得畫面；新光人壽也在大巨蛋場內設置專屬攤位，現場球迷只要完成互動遊戲即可獲得小禮物，還有機會獲得限量好禮抽獎券，歡迎球迷們在三天的系列賽踴躍進場觀賽同歡。

同時，新光人壽除由副董事長洪士琪代表捐款贊助林智勝長期支持的「中華民國台灣原住民族棒球運動發展協會」，並加碼宣布只要林智勝在比賽中每擊出一支全壘打，就再捐出2萬元，並由台新新光金控董事長吳東亮擔任見證人，以實際行動支持臺灣基層棒球培育訓練與棒球永續發展。

林智勝職棒生涯長達22年，累計超過1,700場出賽、304支全壘打，是中職史上全壘打最多的傳奇球星。他不僅在國際賽場上屢屢為中華隊扛下重任，也帶給球迷無數激情與感動。本次三場賽事皆由味全龍對戰台鋼雄鷹，分別以「榮耀再現」、「精神傳承」、「正式引退」三大主軸呈現，並邀請金曲歌王蕭敬騰、天后張惠妹、以及亞洲天王任賢齊接力獻唱，讓現場球迷在觀賽之餘，也能沉浸在運動與音樂交織的熱血溫馨氛圍。

新光人壽長期致力ESG永續經營，實踐運動企業的社會責任，不僅大力支持國內棒球發展，也透過舉辦電競親子營、全國繪畫比賽、魔術方塊大賽、熱門街舞大賽、足球訓練營等多元活動，鼓勵全齡家庭踴躍參與，期盼為大眾創造更健康、豐富的精采生活。台新新光金控未來將持續攜手子公司深耕體育推廣，成為運動選手最堅強的後盾，並推動運動風氣向下扎根，實踐認真讓美好永續的企業精神。