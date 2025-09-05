鬆綁新青安舒緩排撥之苦 財部緊盯防堵人頭戶

銀行放款限制排除新青安，公股行庫看好可舒緩排撥之苦，並振興房市買氣，同時，為防範投資客利用新青安貸款人頭戶炒房，財政部今天強調，將持續督導、追回未符自住目的貸款，截至今年7月底，累計已追回5421件，金額達新台幣1億348萬餘元。

財政部今天透過新聞稿說明，金管會宣布9月1日起新青安貸款撥款案件，不計入銀行法第72條之2限額，是為紓解銀行房貸量能緊俏，民眾須等候申貸排撥情形。而為了確保新青安貸款協助真正無自有住宅民眾購屋資金需求，財部已提出優化精進措施，將持續辦理未合規案件查核，遏阻投機行為。

財政部說明，截至7月底，累計追回補貼利息的案件及金額，屬新青安部分追回1852件、新台幣3829萬餘元，舊青安部分追回3569件、6518萬餘元，各銀行於明年7月底新青安貸款屆期前，仍將持續辦理未合規案件查核。

據財政部統計，截至8月22日，公股銀行受理新青安貸款已核貸尚待撥款共1萬2923件，金額達新台幣1257億餘元，原預估撥貸時間約0.5個月至4個月，後續撥貸速度可望加快。另依央行公布今年7月整體購置住宅貸款餘額為11兆3756億元，青安貸款餘額占約12%。

合庫銀表示，為落實居住正義及配合政府新青安貸款政策，受理房貸將以承作自住型首購及新青安貸款為主；預期新青安貸款排除限額後可大大舒緩民眾排撥之苦，估可恢復每月新台幣60至70億元撥貸量能，並優先承做新青安貸款。

彰銀表示，該行銀行法第72之2條限額近期低於28%，今年1月至8月新增房貸承作量約新台幣450億元，新青安貸款佔比逾4成，無自用住宅貸款近7成，將持續以首購族及新青安貸款客戶為優先，減輕民眾居住負擔。

華南銀說明，近期新承作購屋貸款中，首購及新青安占比達8成，本次政府放寬銀行法第72之2條相關規範確有助於緩解內部控管壓力，也有助於提升未來新承作量能，將在兼顧不動產貸款集中度控管下，妥善配置授信資源。

一銀補充，目前一銀正常受理房貸案件，但因申請案件量大，撥貸作業時間約需2個月，預期隨著可撥貸額度增加，預期將有助於縮短撥貸排程時間，且也有助於提振市場信心，促使潛在買方由觀望轉向實際購屋行動。

台銀說明，目前尚無法明確計算所釋出的房貸承作量，將持續以無自用住宅、自住型、具穩定清償能力客群為目標，把資源用於自住購屋民眾。

兆豐銀表示，將秉持審慎穩健原則，依循銀行公會「防範投資炒房及人頭戶申貸」相關規範辦理，並持續加速青安及首購客群排隊案件的去化，確保資源有效挹注於青年自住購屋需求，同時兼顧金融體質健全。