降息預期帶動避險 櫃買黃金現貨交易熱絡

櫃買中心表示，近期市場預期美國可能宣布降息，加上地緣政治及關稅議題下的避險需求持續發酵，全球黃金交易持續熱絡，帶動櫃買中心「黃金現貨交易平台」買氣，今年截至9月3日，黃金現貨交易平台日均交易金額達新台幣2629萬元，較去年大增近3倍。

櫃買中心今天發布統計，今年截至9月3日黃金現貨交易平台交易資料，日均交易金額除了較去年大增之外，且9月1日成交金額再次破億元；櫃買中心表示，今年以來已有7個交易日成交額超過億元，顯示黃金現貨買氣持續升溫。

櫃買中心表示，投資人透過黃金現貨交易平台買賣黃金現貨，只需透過買賣股票的證券帳戶、集保帳戶及銀行交割帳戶即可進行委託買賣，不需額外開設新的帳戶，交易流程原則上與買賣上市櫃及興櫃股票一模一樣。

近年黃金交易價格持續上漲，為降低投資門檻，櫃買中心已報經主管機關同意，自今年10月1日起，將該平台最小交易單位由「1台兩（37.5公克）」縮小為「1台錢（3.75公克）」，投資人若想參與黃金現貨投資，屆時將可以1台錢為單位進行下單。

此外，櫃買中心表示，透過此平台買進的黃金現貨與買進上市櫃有價證券一樣，都是登錄在集保帳戶中，可作為抵繳融券保證金及作為擔保維持率不足時追繳差額之用，有利提高投資人資金靈活性及資產運用的效率性。

櫃買中心呼籲，投資人進行黃金投資買賣時，應選擇合法、安全的交易管道，避免透過來路不明的網路買賣，以免陷入詐騙風險。