快訊

柯文哲今不交保 胞妹柯美蘭難受：哥哥知道家裡沒7千萬

英文課播「中共大閱兵」嗆同學不喜歡可離開 北市和平高中老師道歉了

中信金前8月每股獲利為2.49元 中信銀前8月獲利再創新高

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中信金（2891）5日公告8月份自結盈餘，8月份單月稅後純益79.01億元，累計前八月合併稅後純益495.81億元，每股稅後純益（EPS）為2.49元。

中信金表示，子公司中信銀8月份存放款及財富管理業務動能表現良好，單月稅後獲利49.95億元。累計前八月稅後獲利371.75億元，較去年同期成長17%，再度締造歷史新高，主要受惠於放款業績與淨利差擴大，加上財富管理與信用卡業務穩健成長，帶動利息及手續費淨收益增加。

子公司台灣人壽保險公司8月份單月稅後純益23.82億元。累計前八月稅後純益113.40億元，較去年同期下滑，主因美元匯率自年初以來累計貶值6.6%，導致匯兌損失增加，而保險核心業務持續成長，新契約保費較去年同期增加24%。

中信金 台灣人壽保險

延伸閱讀

景碩營收／8月34.2億元、月增2.18%創34個月新高 2026營收毛利會更好

貿聯8月營收57.74億同期新高 盤中飆新天價

鴻海營收／8月6,065億元、年增10.6%創同期新高 AI機櫃出貨季增三倍

宇瞻營收 寫最旺8月

相關新聞

彭博：台灣壽險三雄現金部位多年最高 近兆元銀彈伺機入市

彭博資訊報導，台灣壽險三雄者截至6月的現金部位已超過新台幣9,000億元，占投資的比重升至近年來最高，正準備布局海外債券...

8月底我國外匯存底5,974億美元 月減4.39億美元

央行公布8月底我國外匯存底金額為5,974.30億美元，較上月底減少4.39億美元。

央行4至6月大買美元調節匯市 外匯存底較去年底淨增180億等值台幣

中央銀行今日公布最新的外匯存底，8月底我國外匯存底金額為5974.30億美元，較上月底減少4.39億美元，除了和美債等孳...

迎接高齡社會 衛福部與壽險公會研擬長照與保單整合

由南山人壽與今周刊共同主辦的永續健康論壇於5日舉行，吸引來自醫療、保險、產業及學術界多位專家齊聚一堂。衛福部政務次長呂建...

南山人壽研擬新款微型保險 鎖定癌症一次給付提供「救命金」

為了響應金管會的金融大回饋政策，南山人壽董事長尹崇堯5日於永續健康趨勢論壇受訪時表示，南山正在研擬新款的微型保單，希望增...

新台幣午盤強升1.19角　暫收30.585元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.585元，強升1.19角，成交金額7.57億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。