中信金前8月每股獲利為2.49元 中信銀前8月獲利再創新高
中信金（2891）5日公告8月份自結盈餘，8月份單月稅後純益79.01億元，累計前八月合併稅後純益495.81億元，每股稅後純益（EPS）為2.49元。
中信金表示，子公司中信銀8月份存放款及財富管理業務動能表現良好，單月稅後獲利49.95億元。累計前八月稅後獲利371.75億元，較去年同期成長17%，再度締造歷史新高，主要受惠於放款業績與淨利差擴大，加上財富管理與信用卡業務穩健成長，帶動利息及手續費淨收益增加。
子公司台灣人壽保險公司8月份單月稅後純益23.82億元。累計前八月稅後純益113.40億元，較去年同期下滑，主因美元匯率自年初以來累計貶值6.6%，導致匯兌損失增加，而保險核心業務持續成長，新契約保費較去年同期增加24%。
