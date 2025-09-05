外資8月轉淨匯出13.66億美元 近5年同期第3大

8月股匯震盪，金管會今天公布統計，整體外資8月轉為淨匯出13.66億美元，終結連續3個月的淨匯入，呈現近5年同期第3大淨匯出。金管會說明，台股8月創下史上新高，可能有適時調節，整體來看，外資前8月仍呈淨匯入233.82億美元，創下2021年以來同期第2大。

金管會今天公布外資及陸資淨匯出入動向，今年8月外資單月淨匯出13.73億美元，陸資則為淨匯入0.07億美元，整體外資（外資加陸資）單月呈淨匯出13.66億美元，若以新台幣8月底匯價來計算，換算約新台幣418億元，寫下2021年來同期第3大淨匯出。

整體來看，金管會指出，外資今年前8月累計仍是淨匯入233.82億美元，仍是近5年同期第2大，僅次於2024年，可見外資對台股仍有信心。

截至今年8月底，金管會統計顯示，外資及陸資賣超上市股票達新台幣2207.56億元，買超上櫃股票284.95億元，合計外資及陸資投資上市櫃股票賣超1922.61億元。