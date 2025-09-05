熱錢湧入股匯雙漲 新台幣放量勁揚收30.615元

美國就業數據疲軟，市場降息預期急劇升溫，提振投資人信心，台灣股匯市同步上漲，台股大漲逾300點，新台幣兌美元盤中強升1.67角，尾盤漲勢收斂，收盤收在30.615元，升值8.9分，台北及元太外匯市場總成交金額放大18.155億美元。

有「小非農」之稱的美國ADP就業數據不佳，加深降息預期，美債殖利率延續跌勢，美元指數也走弱，美股主要指數4日全面收漲。

美股領漲，激勵台股今天開高走高，終場上漲314.73點，收在今天最高24494.58點；熱錢也大舉回流，外資買超金額達282.81億元。

美元走弱、台股勁揚、熱錢湧入3大利多齊聚，新台幣甩開貶值陰霾，展開強勁升勢，今天以30.68元開出，匯價穩步上攻，最高升抵30.537元，勁揚1.67角。

「外資今天匯入力道很猛」，外匯交易員直言，降息題材發酵，外資幾乎是蜂擁而入，推動新台幣展現近期少見的凌厲升勢，央行因而加大調節力道，守得頗用力，若非如此，匯價恐怕已經突破30.5關卡。

新台幣今天同步收週線，過去一週來，匯價跌多漲少，但週五強力升值，收復大半貶值失土，本週僅小貶1分，週線仍連4貶。

儘管新台幣連2日升值，外匯交易員指出，今晚出爐的美國非農數據才是關鍵，如果印證勞動市場疲弱，美元下挫，新台幣升勢可望延續，反之則是重回盤整，下週局勢應該會更明朗。