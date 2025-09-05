央行4至6月大買美元調節匯市 外匯存底較去年底淨增180億等值台幣

中央銀行今日公布最新的外匯存底，8月底我國外匯存底金額為5974.30億美元，較上月底減少4.39億美元，除了和美債等孳息、匯率變動等因素有關，對於台幣匯率在8月走弱，央行外匯局長蔡炯民也說明，主要和外資在台盈餘（主要為股市資本利得）及股利匯出有關，現在進出口廠商在匯市已趨平穩，對台幣匯率最主要的影響來自外資。

蔡炯民也指出，由於4至6月台幣匯價波動大，因此央行進場調節買進較多的外匯，目前整體外匯存底餘額較年底仍增180億元，而央行近半年來買進多少外匯，數字將在下個會期立法院召央行作業務報告時揭露。

蔡炯民觀察，進出口廠商從7月以來在市場的進出已相對平穩，現在由於7、8月適逢股利發放旺季，尤其8月20日前後有幾天外資在股市賣超動作大，再加上股利匯出，因此台幣匯率在8月整體而言趨貶，在亞幣之中偏弱。

對於主要國家匯率的變動，蔡炯民也說明，8月各國匯率較上月變動包括歐元、英磅、澳幣、日本，分別較美元升值2.1%、1.81%、1.24%、1.2%，台幣則貶值2.02%、美元指數貶值2.2%；若觀察今年以來，瑞士法郎升值12.51%最多、歐元升值12.06%、英磅升值7.55%、台幣升值7%、日圓升值6%。

蔡炯民也認為，相較第2季，由於市場估計美國聯準會在9月會降息2碼（1碼是0.25個百分點點），已成為市場多數共識，有些甚至認為會降3碼，因此，第3季的外在不確定已較第2季淡化；至於是否降到3碼，仍看美國就業市場變化情況，但至少市場已普遍接受降息2碼的可能性，因此匯率受外在變數影響也降低。但關稅則較難判斷，尤其美國在最高法院和川普的訴訟結果，許多變數仍存在，包括美國就業市場的影響更加受關注。

外匯局也出示各國的外匯存底變化，南韓與印度的外匯存底在8月分別為3912億美元、5823億美元，較7月分別增加49億、減少66億。而中國、日本、瑞士、沙烏地、香港、新加坡的外匯存底最新為7月數字，分別為3兆2922億美元、1兆1273億美元、8800億美元、4188億美元、4078億美元、3841億美元，分別較6月減少252億、80億、142億、132億、130億、75億。這些國家的外匯存底幾乎一面倒的減少，蔡炯民指出，和美債殖利率飆漲有關，尤其是長天期的殖利率，因此，也使得這些國家的外匯存底有評價損失。