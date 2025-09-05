金管會攜手法務部 強化虛擬資產防詐訓練

快訊

中央社／ 台北5日電

金管會今天表示，攜手法務部合作辦理「防制虛擬資產遭詐欺利用」教育訓練，議題涉及法規制度、幣流追蹤與偵查實務面向，這也是雙方首次合作建立跨部會機關資源共享機制。

金管會發布新聞稿指出，金管會、台灣高等檢察署及調查局提供訓練師資，訓練議題涉及法規制度、幣流追蹤與偵查實務等面向，各機關積極交流跨域知識與實務，培育人才。

金管會表示，繼今年4月與中央警察大學簽署防制虛擬資產遭非法使用合作備忘錄，金管會再次啟動跨機關資源分享及協力合作，現階段將共享教育訓練資源，未來將在其他領域繼續開展合作，透過跨機關資源共享與支持，強化防制詐騙及新型態金融業務的監理工具，有效應對日益複雜且多元的金融業務與犯罪環境。

