彭博：台灣壽險三雄現金部位多年最高 近兆元銀彈伺機入市

彭博資訊報導，台灣壽險三雄者截至6月的現金部位已超過新台幣9,000億元，占投資的比重升至近年來最高，正準備布局海外債券，追尋更高的收益率。

國泰人壽8月在法說會上表示，截止6月底持有的現金為新台幣4,030億元（131億美元），相當於投資的5.2%，為2013年來最高。

富邦人壽的現金部位為新台幣3,359億元，占投資比重的7.2%，南山人壽是新台幣2,090億元（占比3.9%），均為2021年來最高水準。整體而言，金管會數據顯示，台灣壽險業者截至6月共持有逾366億美元的現金。

在美國總統川普的貿易政策引發金融市場動盪後，台灣壽險業者上半年以增持現金作為避險手段，隨著市場逐漸接受貿易關稅的事實，台灣壽險業者正尋求部署手上的龐大現金。

國泰人壽與富邦人壽都在上半年的法說會上表示，正等待加碼海外公司債的正確時機，富邦人壽也表示，考慮投資人工智慧（AI）相關股票。

彭博資訊分析師表示，壽險業者之前累積現金，以擁有能把握投資機會的充足銀彈，「信用利差正處於歷史低點，可能引發壽險業者信用投資人的疑慮，長債的不確定性又太高，這兩點促使壽險業者把部分投資轉為現金」。