快訊

校園濫訴「零成本」恐加劇大缺師 老師為自保選擇冷漠

稱「手握坐牢關鍵證據」 士檢指揮內湖警方通知江祖平到案

傳聞再起！外媒點名黃仁勳可能出手收購聯發科

迎接高齡社會 衛福部與壽險公會研擬長照與保單整合

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
衛福部政務次長呂建德出席「南山人壽永續健康趨勢論壇」致詞。記者蘇健忠／攝影
衛福部政務次長呂建德出席「南山人壽永續健康趨勢論壇」致詞。記者蘇健忠／攝影

由南山人壽與今周刊共同主辦的永續健康論壇於5日舉行，吸引來自醫療、保險、產業及學術界多位專家齊聚一堂。衛福部政務次長呂建德致詞指出，台灣65歲以上高齡人口已達450萬8,419人，占總人口近20％，衛福部正積極與壽險公會研究保單和長照服務整合方案。

呂建德表示，因應超高齡社會，總統已指示衛福部加強整合醫療、長照與社會福利資源。衛福部現推動成立健康委員會，並結合各部會展延長照服務，涵蓋預防醫學、慢性病治療及安寧照護等多元領域，目標是建構全能全程照護模式，強化照護體系，促進各世代健康管理。

呂建德說，保險不只是風險管理工具，也是財務保障的夥伴，未來整體給付恐怕不只現金給付，也可以提供實物給付如長照方面，目前衛福部也密切和壽險公會研究相關可行的商業模式，未來希望透過這方式鼓勵民眾提早規劃、邁向健康的百歲人生。

保險 長照 衛福部

延伸閱讀

南山人壽永續健康趨勢論壇 籲為百歲人生作好準備

呂建德嗆北市石崇良緩頰 北市府反問：是否協助澄清、道歉

衛福部次長呂建德為長照布建率嗆台北市 石崇良幫緩頰：肯定地方努力

長照數據爭議 呂建德、北市府再交鋒

相關新聞

喝咖啡談鬆綁？央行強調獨立性！第2季理事多傾向維持房市「鷹派」管制

行政院落實卓揆「金融水龍頭要開大一點」的政策指示後，市場臆測央行是否將鬆綁不動產管制。外界甚至傳出央行近期找多家行庫「喝...

迎接高齡社會 衛福部與壽險公會研擬長照與保單整合

由南山人壽與今周刊共同主辦的永續健康論壇於5日舉行，吸引來自醫療、保險、產業及學術界多位專家齊聚一堂。衛福部政務次長呂建...

南山人壽研擬新款微型保險 鎖定癌症一次給付提供「救命金」

為了響應金管會的金融大回饋政策，南山人壽董事長尹崇堯5日於永續健康趨勢論壇受訪時表示，南山正在研擬新款的微型保單，希望增...

新台幣午盤強升1.19角　暫收30.585元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.585元，強升1.19角，成交金額7.57億美元

金保法納管融資租賃公司15日上路 融資業法推動聯盟要求公布三大數據

金融消費者保護法納管40家融資租賃公司將在9月15日正式上路，不過對此已持續逾二年催生融資租賃公司專法的融資業法推動聯盟...

博客來99激省秋購 9月全月下殺3折起 拚業績增二成

電商秋季大戰開打！博客來「99激省秋購」今年首度延長至整整一個月，活動下殺3折起，鎖定開學、中元與中秋三大節慶採買熱潮，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。