迎接高齡社會 衛福部與壽險公會研擬長照與保單整合

由南山人壽與今周刊共同主辦的永續健康論壇於5日舉行，吸引來自醫療、保險、產業及學術界多位專家齊聚一堂。衛福部政務次長呂建德致詞指出，台灣65歲以上高齡人口已達450萬8,419人，占總人口近20％，衛福部正積極與壽險公會研究保單和長照服務整合方案。

呂建德表示，因應超高齡社會，總統已指示衛福部加強整合醫療、長照與社會福利資源。衛福部現推動成立健康委員會，並結合各部會展延長照服務，涵蓋預防醫學、慢性病治療及安寧照護等多元領域，目標是建構全能全程照護模式，強化照護體系，促進各世代健康管理。

呂建德說，保險不只是風險管理工具，也是財務保障的夥伴，未來整體給付恐怕不只現金給付，也可以提供實物給付如長照方面，目前衛福部也密切和壽險公會研究相關可行的商業模式，未來希望透過這方式鼓勵民眾提早規劃、邁向健康的百歲人生。