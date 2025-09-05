快訊

校園濫訴「零成本」恐加劇大缺師 老師為自保選擇冷漠

稱「手握坐牢關鍵證據」 士檢指揮內湖警方通知江祖平到案

傳聞再起！外媒點名黃仁勳可能出手收購聯發科

南山人壽研擬新款微型保險 鎖定癌症一次給付提供「救命金」

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
南山人壽董事長尹崇堯致詞表示，不應該用負面角度看待人口高齡化，反而應視為新的機會與契機，對於未來可能長達100年的新人生，應預作準備。記者蘇健忠／攝影
南山人壽董事長尹崇堯致詞表示，不應該用負面角度看待人口高齡化，反而應視為新的機會與契機，對於未來可能長達100年的新人生，應預作準備。記者蘇健忠／攝影

為了響應金管會的金融大回饋政策，南山人壽董事長尹崇堯5日於永續健康趨勢論壇受訪時表示，南山正在研擬新款的微型保單，希望增加及時雨的機制，藉此拋磚引玉，盼有更多企業投入更多資源，共同消弭健康問題，該微型保單主要以癌症險著手研究，目前也與主管機關溝通未來試辦的可能性。

尹崇堯指出，曾因應高雄城中城大樓火災，南山產物推出火災不便險的微型保險，提供民眾實際協助。目前正與主管機關討論推出以癌症為主軸的微型保險，希望能在被保險人確診癌症時提供一次性給付，作為急需時的「救命金」，以減輕突發醫療支出的壓力。

南山人壽總經理范文偉進一步指出，該微型保險的構想源自於長期慈善基金會的醫療捐助經驗。基金會過去捐助200多家醫院，並設置重大疾病救助計畫，協助中低收入戶面臨重大傷病時的急難需求，觀察發現，許多患者在首次治療時，往往需要一次性約5～6萬元的支出，但因中低收入戶的經濟困難，無法購買商業保險，陷入無力應對的窘境，因此南山開始思考能否透過微型重疾險、癌症險，補足這群弱勢族群在醫療初期的資金缺口。

不過，范文偉也說，相關產品仍在規劃階段，必須經過精算假設測試與主管機關討論，甚至可能先以試辦方式推動，才能逐步成形。尹崇堯則強調，公司將持續與主管機關密切合作，盼能儘早提供符合社會需求的新型保險方案。

至於市場關注的南山人壽上市進度，尹崇堯重申，上市是既定目標，也是努力的方向，但並非終點，而是一個新階段的開始。他強調，南山的努力方向是希望所有利害關係人都能給予祝福，「開開心心上市」，在共識下推動公司邁向資本市場，沒有設定明確時程。

對於三商美邦人壽的出售傳言，尹崇堯則說，有在關心同業的發展，但現階段還是專注在南山的本業經營。

南山人壽董事長尹崇堯（左）5日於永續健康趨勢論壇受訪。右為南山人壽總經理范文偉。圖／黃于庭攝影
南山人壽董事長尹崇堯（左）5日於永續健康趨勢論壇受訪。右為南山人壽總經理范文偉。圖／黃于庭攝影

尹崇堯 癌症險 微型保險

延伸閱讀

南山人壽永續健康趨勢論壇 籲為百歲人生作好準備

第八屆南山醫務社工獎名單揭曉 陪伴病人與家屬看見生命韌性與希望

南山人壽、南山產物奪台灣保險卓越獎共7項大獎

南橫一家五口墜谷…李男意外險400萬「1理由」恐遭拒、微型保險也領不到

相關新聞

喝咖啡談鬆綁？央行強調獨立性！第2季理事多傾向維持房市「鷹派」管制

行政院落實卓揆「金融水龍頭要開大一點」的政策指示後，市場臆測央行是否將鬆綁不動產管制。外界甚至傳出央行近期找多家行庫「喝...

迎接高齡社會 衛福部與壽險公會研擬長照與保單整合

由南山人壽與今周刊共同主辦的永續健康論壇於5日舉行，吸引來自醫療、保險、產業及學術界多位專家齊聚一堂。衛福部政務次長呂建...

南山人壽研擬新款微型保險 鎖定癌症一次給付提供「救命金」

為了響應金管會的金融大回饋政策，南山人壽董事長尹崇堯5日於永續健康趨勢論壇受訪時表示，南山正在研擬新款的微型保單，希望增...

新台幣午盤強升1.19角　暫收30.585元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.585元，強升1.19角，成交金額7.57億美元

金保法納管融資租賃公司15日上路 融資業法推動聯盟要求公布三大數據

金融消費者保護法納管40家融資租賃公司將在9月15日正式上路，不過對此已持續逾二年催生融資租賃公司專法的融資業法推動聯盟...

博客來99激省秋購 9月全月下殺3折起 拚業績增二成

電商秋季大戰開打！博客來「99激省秋購」今年首度延長至整整一個月，活動下殺3折起，鎖定開學、中元與中秋三大節慶採買熱潮，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。