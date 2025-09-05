南山人壽研擬新款微型保險 鎖定癌症一次給付提供「救命金」

為了響應金管會的金融大回饋政策，南山人壽董事長尹崇堯5日於永續健康趨勢論壇受訪時表示，南山正在研擬新款的微型保單，希望增加及時雨的機制，藉此拋磚引玉，盼有更多企業投入更多資源，共同消弭健康問題，該微型保單主要以癌症險著手研究，目前也與主管機關溝通未來試辦的可能性。

尹崇堯指出，曾因應高雄城中城大樓火災，南山產物推出火災不便險的微型保險，提供民眾實際協助。目前正與主管機關討論推出以癌症為主軸的微型保險，希望能在被保險人確診癌症時提供一次性給付，作為急需時的「救命金」，以減輕突發醫療支出的壓力。

南山人壽總經理范文偉進一步指出，該微型保險的構想源自於長期慈善基金會的醫療捐助經驗。基金會過去捐助200多家醫院，並設置重大疾病救助計畫，協助中低收入戶面臨重大傷病時的急難需求，觀察發現，許多患者在首次治療時，往往需要一次性約5～6萬元的支出，但因中低收入戶的經濟困難，無法購買商業保險，陷入無力應對的窘境，因此南山開始思考能否透過微型重疾險、癌症險，補足這群弱勢族群在醫療初期的資金缺口。

不過，范文偉也說，相關產品仍在規劃階段，必須經過精算假設測試與主管機關討論，甚至可能先以試辦方式推動，才能逐步成形。尹崇堯則強調，公司將持續與主管機關密切合作，盼能儘早提供符合社會需求的新型保險方案。

至於市場關注的南山人壽上市進度，尹崇堯重申，上市是既定目標，也是努力的方向，但並非終點，而是一個新階段的開始。他強調，南山的努力方向是希望所有利害關係人都能給予祝福，「開開心心上市」，在共識下推動公司邁向資本市場，沒有設定明確時程。