博客來99激省秋購 9月全月下殺3折起 拚業績增二成

電商秋季大戰開打！博客來「99激省秋購」今年首度延長至整整一個月，活動下殺3折起，鎖定開學、中元與中秋三大節慶採買熱潮，搶先布局第四季消費力。活動期間不僅有限時搶折價券最高299元，16家銀行與支付工具更聯手加碼回饋最高13%，加上會員專屬優惠、逢9加碼日與趣味互動遊戲，為今年秋季購物市場掀起火熱戰局。博客來看好99檔期表現，今年延長至整個9月，搭配多重優惠與跨節慶需求，預期業績成長上看兩成以上。

博客來採購攻略大公開，1.即日起至9月6日「天天搶」限量折價券最高可獲得299元，滿額限量登記送5%點數，先搶券再買更划算。2.緊接著9月7日至8日迎來「會員日」專屬優惠，全站分級會員單筆消費滿1,200元即可再享88折起，最高可折抵800元。3.「逢9加碼」(逢9/9-9/10)消費滿1,299元現折129元，再送E-Coupon。此外，9月9日到9月21日，推出「9讀不倦！誰是模範生互動遊戲」於遊戲時間內閃避所有書籍，就有機會拿到最高100元折價券，購物同時也能享受趣味體驗！16家銀行支付滿額最高享13%回饋，讓消費者一次滿足開學準備、中元採買與中秋送禮需求。

博客來「99激省秋購」今年結合節慶與季節需求，推出多元專區應戰。中秋檔期規劃「中秋儀式感」，精選禮盒、烤肉必備與柚香選品；開學檔期則祭出「開學收心操」，涵蓋文具、書籍優惠；「大牌駕到」集結星巴克、無印良品、微熱山丘，以及首次加入的品牌only、MIDORI等12大品牌專屬優惠；還有人氣爆棚的「99元好書購」與「99元特殺爆品」，限時限量供消費者搶購。

支付回饋同樣全面升級。中國信託uniopen聯名卡持卡人於統一企業集團消費最高享7% OPENPOINT回饋，週末再透過博客來APP結帳滿額登記，即贈100元E-Coupon與3% OPENPOINT；台新Richart卡最高可享3.3%回饋；icash Pay則於9月7日至8日與9月17日至18日加碼滿額最高贈800點。

同時，多款熱門商品也以破盤價登場，帶動不同族群消費力道。如，如【日本CAPTAIN STAG】戶外CS經典款防熱皮革手套原價1,080元，限時特價僅299元，成為烤肉必備爆款，還有【Kanebo佳麗寶】ALLIE濾鏡調色UV防曬乳3入組1,299元搶攻保養防曬需求。【KOKUYO CAMPUS Z青春校園筆記活頁夾組】原價690元，特價僅399元，是新學期學生必買商品；MUJI無印良品植林木不易透色筆記本五冊入只要119元，兼具環保材質與實用性。中秋送禮首選【微熱山丘鳳梨酥三盒裝】1,500元，買氣旺。書籍方面，呼應現代人關心的情緒議題的《沒事的，我的焦慮怪獸》同樣限時99元優惠。