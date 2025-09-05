HIVEX 促成大陸用戶在日本無現金支付 微信支付可在 PayPay 掃碼

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
日本電子支付巨頭PayPay。路透
HIVEX跨境支付框架的開發運營商 TBCASoft 今日宣佈，正式啟動一項具有里程碑意義的跨境移動支付合作計劃，讓微信支付用戶可在日本無現金支付「PayPay」的商戶進行二維碼支付。此合作標誌著 HIVEX在連接全球移動錢包、為國際旅客打造流暢支付體驗上邁出重要一步。

與HIVEX合作，前往日本的微信支付用戶，無需進行貨幣兌換或額外下載應用程序，將可直接在全日本上百萬個商戶掃描PayPay二維碼立牌消費。該服務預計於2025年9月中旬正式上線。

微信及其國際服務WeChat的月活躍用戶總數超過14億。根據日本國家旅遊局數據，6月有797,900名中國遊客赴日旅遊，同比增長19.9%，中國持續穩居日本最大入境市場，並在零售、餐飲及旅遊體驗領域展現強大消費力。

TBCASoft 創辦人及首席執行官吳陵表示：「本次合作匯聚了三大市場領導者 – 中國的微信支付、日本的 PayPay，以及HIVEX – 為旅客與商戶共同打造了極具價值的方案。這證明了不同生態系統間的合作，能夠提供安全、合規且可大規模擴展的跨境支付解決方案，惠及所有參與方。」

