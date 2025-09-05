急性中風新藥市場大！法人喊順藥目標價280元

生技族群近來表現不俗，市場資金自高基期的電子股撤出後，尋找相對位階較低的題材股，展開輪動補漲行情，法人表示，新藥公司順藥（6535）受惠LT3001中風治療藥物將推進臨床三期並且對外授權，給予「買進」評等，目標價280元。

國內投顧法人分析，全球急性中風治療市場規模，以每位病患願付的治療費用約2.5～3.0萬美元計算，銷售峰值（peak sales）約達60～80億美元。

順藥的急性缺血性中風新藥LT3001已成功完成兩項關鍵的二期臨床試驗，預期今年下半年將公佈歐、美、台三地的臨床2期數據，並且於2026上半年申請進入臨床三期實驗，明年下半開始收案並啟動對外授權。

法人指出，考慮到LT3001新藥物具備獨特性，若以現金流量折現法（DCF）法估計，折現率10～15％、風險因子為20％；由於LT3001瞄準巨大未滿足醫療需求，市場潛力上看百億美元，LT3001針對急性缺血性中風的創新藥物，與傳統的rt-PA不同，LT3001能在中風發生24小時內使用，大幅拓寬治療時間窗。

觀察順藥股價近期沿著5、10日均線向上突破年線，站回所有短中長期均線之上，昨日盤中刷上波段新高的248元，並回到今年2月初的起跌位置，今日盤中維持震盪翻紅，短線上日KD指標有進入超買區的過熱跡象，但法人仍看好中風新藥帶來的藍海市場。