打擊虛擬資產詐欺犯罪 金管會攜手法務部資源共享與教育訓練

強化打擊幣圈詐騙！金管會今年9月5日與法務部合作辦理防制虛擬資產遭詐欺利用之教育訓練，首次合作建立跨部會機關資源共享機制，展現共同打擊詐欺犯罪之決心，金管會、台灣高等檢察署及調查局協同提供師資，訓練議題涉及法規制度、幣流追蹤，以及偵查實務等面向，各機關積極交流跨域知識與實務，培育人才。

金管會表示，繼今年4月金管會與中央警察大學簽署防制虛擬資產遭非法使用合作備忘錄後，金管會再次啟動跨機關資源分享及協力合作的模式，現階段將共享教育訓練資源外，未來將會在其他領域繼續開展合作，透過跨機關資源共享與支持，強化防制詐騙及新型態金融業務之監理工具，加速提升各機關人員專業力及執行力，有效應對日新月異複雜且多元的金融業務及犯罪環境。 金管會今年9月5日與法務部合作辦理防制虛擬資產遭詐欺利用之教育訓練，首次合作建立跨部會機關資源共享機制，展現共同打擊詐欺犯罪之決心。聯合報系資料庫