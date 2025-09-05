快訊

韓國瑜勸進？趙少康拋話：盧朱郝都不出來 我可以考慮選黨主席

三中案證據提示完畢 11點開始辯論 馬英九：我無罪

台灣寶可夢中心開賣12款新品！皮卡丘咖哩飯娃娃太可愛 還有1用途

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣人壽「年富e年」年金險 「彈性繳」新功能放大資產複利效益

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

年金險一次滿足短期夢想及長期計劃！中信金旗下台灣人壽」推出全新網投商品「年富e年利率變動型年金保險」（簡稱「年富e年」），提供保證期間、保證金額或一次領回等多元給付方式，更新增「彈性繳」功能，有閒錢可隨時加碼投入，成就您出國唸書、購屋換屋、退休準備人生各階段目標。

台灣人壽統計客戶投保態樣，分析發現30歲以下族群投保年金險的保費逐漸提高，2025年前7月人均保費相較2024年人均保費，已成長近2倍。顯見年輕族群及早規劃資金意識提升。台灣人壽「年富e年」商品堪稱是累積短期資金最佳幫手，年輕人、上班族每月可以小額資金、分期投入方式，透過時間複利累積資產最大效益，提前為自己備妥一桶金；更適合有能力超前部署退休準備的族群，善用年金險做為預存退休金工具。

考量保戶年齡增長可能有累加保額需求，台灣人壽「年富e年」提供「彈性繳」新選項，除一次繳或定期繳（月繳/年繳）外，投保期間亦可隨時透過線上彈性加碼投入，每筆最低新臺幣1萬元，快速累積圓夢資金；且「彈性繳」支援信用卡、轉帳等多元繳款，體貼現代人的理財節奏。

「年富e年」適合固定收入偶爾有獎金者，透過「月繳+彈性繳」將每筆薪資或獎金轉為穩定資金；亦適合不易守財者，透過每月固定存入養成理財習慣，加上「彈性繳」新功能，若有閒錢就投入，終結資金莫名流失；而手上若有一筆資金想穩定增值者，一次投入6年即可選擇一次領或每年領，創造圓夢資金。

年金 退休金 台灣人壽

延伸閱讀

情人節股票禮品卡成話題！永豐金證：近半男性偏啟蒙理財 女性看金錢觀契合

企業送暖 台灣人壽捐300萬助嘉義縣災後重建

31歲男曝資產配置0050、00878…全有！網酸「00940、00919垃圾中的垃圾」

業界盼調整醫療險保費 許舒博：保險應回歸實質保障

相關新聞

喝咖啡談鬆綁？央行強調獨立性！第2季理事多傾向維持房市「鷹派」管制

行政院落實卓揆「金融水龍頭要開大一點」的政策指示後，市場臆測央行是否將鬆綁不動產管制。外界甚至傳出央行近期找多家行庫「喝...

台灣人壽「年富e年」年金險 「彈性繳」新功能放大資產複利效益

年金險一次滿足短期夢想及長期計劃！中信金旗下台灣人壽」推出全新網投商品「年富e年利率變動型年金保險」（簡稱「年富e年」）...

新台幣開盤升2.4分 為30.68元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.68元開盤，升2.4分

兆豐證辦座談 宣導防詐

兆豐證券、兆豐期貨積極投入防詐騙宣導行動，近日舉辦內部反詐騙交流座談會，董事、中高階主管與第一線人員共同參與，兆豐期貨董...

富邦人壽海外發債200億 總座妙答三商壽招親「什麼事都可能發生」

壽險業海外籌資夯，富邦人壽昨（4）日公告，已於3日透過新加坡設立100%持有的SPV公司首度在境外債券市場完成6.5億美...

創新板當沖年底前開放 金管會打造亞洲那斯達克 國際債雙向掛牌同步鬆綁

金管會加速鬆綁資本市場制度，鎖定創新板與國際債兩大領域。年底前將開放創新板當沖、國際債雙向掛牌，降低海內外企業籌資門檻，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。