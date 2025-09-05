台灣人壽「年富e年」年金險 「彈性繳」新功能放大資產複利效益

年金險一次滿足短期夢想及長期計劃！中信金旗下台灣人壽」推出全新網投商品「年富e年利率變動型年金保險」（簡稱「年富e年」），提供保證期間、保證金額或一次領回等多元給付方式，更新增「彈性繳」功能，有閒錢可隨時加碼投入，成就您出國唸書、購屋換屋、退休準備人生各階段目標。

台灣人壽統計客戶投保態樣，分析發現30歲以下族群投保年金險的保費逐漸提高，2025年前7月人均保費相較2024年人均保費，已成長近2倍。顯見年輕族群及早規劃資金意識提升。台灣人壽「年富e年」商品堪稱是累積短期資金最佳幫手，年輕人、上班族每月可以小額資金、分期投入方式，透過時間複利累積資產最大效益，提前為自己備妥一桶金；更適合有能力超前部署退休準備的族群，善用年金險做為預存退休金工具。

考量保戶年齡增長可能有累加保額需求，台灣人壽「年富e年」提供「彈性繳」新選項，除一次繳或定期繳（月繳/年繳）外，投保期間亦可隨時透過線上彈性加碼投入，每筆最低新臺幣1萬元，快速累積圓夢資金；且「彈性繳」支援信用卡、轉帳等多元繳款，體貼現代人的理財節奏。

「年富e年」適合固定收入偶爾有獎金者，透過「月繳+彈性繳」將每筆薪資或獎金轉為穩定資金；亦適合不易守財者，透過每月固定存入養成理財習慣，加上「彈性繳」新功能，若有閒錢就投入，終結資金莫名流失；而手上若有一筆資金想穩定增值者，一次投入6年即可選擇一次領或每年領，創造圓夢資金。