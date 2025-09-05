喝咖啡談鬆綁？央行強調獨立性！第2季理事多傾向維持房市「鷹派」管制

行政院落實卓揆「金融水龍頭要開大一點」的政策指示後，市場臆測央行是否將鬆綁不動產管制。外界甚至傳出央行近期找多家行庫「喝咖啡」，討論放寬貸款政策。對此，央行嚴正澄清，央行獨立性不容質疑，確實曾邀請2至3家行庫到央行報告，但那是每季理監事會前的例行會議，目的在於了解行庫房貸、土建融、整批性分戶貸款與新青安貸款最新情況，並非臨時性的「喝咖啡」或政策鬆綁前兆。

央行重申，政策鼓勵重點是對於無自用住宅貸款的剛性需求。根據統計，截至今年7月底，全體金融機構的無自用住宅貸款餘額已達7兆5,160億元，占整體住宅貸款比重達63%，較2023年1月的57%顯著提升。

根據央行7月底公布的第二季理監事會紀錄，多數理事認為，2023年9月央行推出第七波選擇性信用管制措施後，房地產市場已逐步降溫。新承作住宅貸款金額與整體購屋貸款餘額均持續下降，不動產貸款集中度雖仍偏高，但已有改善，顯示政策發揮效果。對此，多位理事傾向維持現行管制措施不變，展現相對「鷹派」態度，並強調仍須持續觀察不動產貸款集中度與房價走勢。

不過，部分理事則提醒，市場資金供需矛盾值得關注。由於過去幾年預售屋量大，今年起陸續交屋，形成大量房貸需求，但銀行為遵循自主控管不動產貸款總量，核貸標準趨嚴，恐使部分符合條件的民眾無法順利取得貸款。理事建議，央行應妥善處理相關申訴，避免政策過度壓縮實質剛性需求。

針對媒體報導「爛尾樓」問題，多位理事也提出關切。有理事直言，部分報導可能誇大個案，恐導致外界誤以為爛尾樓與央行信用管制有直接因果關係，甚至影響民眾對房市的預期。另有理事提醒，下半年國內景氣可能反轉，財務槓桿較高的小型建商恐首當其衝，央行應預作因應方案，以避免金融穩定受到衝擊。

至於是否有放鬆空間？不少理事仍認為，目前房價指數成長率為正，部分地區房價漲幅依舊偏高，若此時放寬措施，恐抵銷過去七波管制成效，不利房價趨穩。也有理事建議，應針對重大建設帶動的特定地區房價進行精準追蹤，必要時祭出更有針對性的措施。

總體而言，從理監事會的討論氛圍來看，第三季房市「鷹派」聲音仍居多數，維持管制政策不變是共識。雖然有少數理事呼籲應注意貸款資金供需缺口與剛性需求，但央行整體態度仍偏向謹慎，不急於鬆綁。

央行強調，房市管制政策的最終考量是金融穩定與抑制投機炒作，對於無自用住宅貸款的剛性需求，仍是政策鼓勵重點，金融機構應兼顧市場需求與風險控管，持續調整貸款結構。