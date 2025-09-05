為了防詐措施 證券交割戶也受波及？銀行：提供必要配套措施
近期多家銀行為防堵詐騙集團及不法人頭帳戶，陸續針對「長期未交易」及「低餘額」帳戶採取凍結措施。但此舉卻引發不少民眾抱怨「僅轉帳5萬元給公司帳戶，隔天就被銀行鎖卡」，甚至傳出連證券交割戶也受波及，必須親赴臨櫃排隊辦理「解鎖」。
針對證券交割戶遭鎖一事，台新銀行說明，近期銀行為強化帳戶安全，針對久未往來或低度往來帳戶實施設控措施，相關設控均經審慎評估，並考量實際使用情境與風險狀況。若發現客戶綁定一般活儲帳戶作為證券款項扣款，為避免產生違約交割風險，銀行已提供必要配套措施，包含臨時解控與人工扣款處理機制，以確保客戶交易不中斷。
台新銀行指出，根據實務經驗，久未使用之帳戶，或帳戶出現異常交易，有較大的機會是帳戶可能遭不法利用的表徵，因此，為協助政府打詐、防詐，減少民眾遭詐騙蒙受損害，本行對部分帳戶進行管制，或許造成部分客戶不便，而認本行有改善空間，本行將深切檢討適時滾動調整相關做法，以兼顧客戶服務與民眾財產的安全防護。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言