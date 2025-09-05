為了防詐措施 證券交割戶也受波及？銀行：提供必要配套措施

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

近期多家銀行為防堵詐騙集團及不法人頭帳戶，陸續針對「長期未交易」及「低餘額」帳戶採取凍結措施。但此舉卻引發不少民眾抱怨「僅轉帳5萬元給公司帳戶，隔天就被銀行鎖卡」，甚至傳出連證券交割戶也受波及，必須親赴臨櫃排隊辦理「解鎖」。

針對證券交割戶遭鎖一事，台新銀行說明，近期銀行為強化帳戶安全，針對久未往來或低度往來帳戶實施設控措施，相關設控均經審慎評估，並考量實際使用情境與風險狀況。若發現客戶綁定一般活儲帳戶作為證券款項扣款，為避免產生違約交割風險，銀行已提供必要配套措施，包含臨時解控與人工扣款處理機制，以確保客戶交易不中斷。

台新銀行指出，根據實務經驗，久未使用之帳戶，或帳戶出現異常交易，有較大的機會是帳戶可能遭不法利用的表徵，因此，為協助政府打詐、防詐，減少民眾遭詐騙蒙受損害，本行對部分帳戶進行管制，或許造成部分客戶不便，而認本行有改善空間，本行將深切檢討適時滾動調整相關做法，以兼顧客戶服務與民眾財產的安全防護。

顧客 台新 詐騙集團

延伸閱讀

高雄南星扶輪社邀少年隊舉辦防詐講座 串起反詐防線

國際警察合作論壇今登場…52國代表研討 卓榮泰：跨部合作AI防詐

嘉市詐騙財損6月近2億全國最高 議員促強化警民合作普及防詐工具

防詐防到變擾民 轉帳給自己被鎖戶 提說明才解凍

相關新聞

新青安排除72-2 金管會：行庫卡關通了、炒房不會回來

行政院拍板新青安貸款排除《銀行法》72-2不動產放款上限。銀行局長童政彰4日說明，追溯自9月1日，是為解決符合新青安資格...

新制恐影響三商壽買家出價狀況？金管會回應了

金管會今天表示，根據法規，三商美邦人壽目前資本狀況並非保險法所稱的問題保險業，因此沒有所謂三商壽屬於問題保險業，出售需要...

新青安鬆綁 合庫估每月可恢復60至70億元撥貸量能

目前為公股行庫裡面銀行法72條之2比率最高的合作金庫今天表示，若自9月1日起，新青安貸款能排除於銀行法72-2限制，將可...

遲遲等不到銀行房貸？金管會：2026年底前壽險業還有3,300億元額度

行政院4日宣布打開房貸水龍頭，將「青年安心成家購屋優惠貸款的精進方案」（新青安）排除在銀行的「授信天條」《銀行法》第72...

新青安房貸大鬆綁！三大公股銀行表態 「這家」撥貸量能將恢復

行政院會4日通過，新青安核貸的撥款案件，自9月1日起不計入《銀行法》第72-2條有關「住宅建築及企業建築放款」的總額。對...

新青安鬆綁 業界警告：銀行貸款鑑價無標準恐引發糾紛

「新青安貸款鬆綁，銀行與購屋人對鑑價金額認定不同，恐引發銀行、建商與購屋人新一波貸款糾紛！」台中市不動產開發公會理事長謝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。